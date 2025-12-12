Izcilie solisti Viktorija Majore un Edgars Ošleja un koris “Maska” aicina uz koncertiem “Ziemassvētku pērles”
17.decembrī plkst.19 Rīgas Lutera baznīcā (Torņkalnā) un 22.decembrī plkst.19 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā koris “Maska” diriģenta Jāņa Ozola vadībā, kā arī lieliskie solisti Edgars Ošleja (bass) un Viktorija Majore (soprāns) aicina uz īpašu Ziemassvētku programmu “Ziemassvētku pērles”. Koncertā piedalīsies arī ērģelniece Diāna Jaunzeme-Portnaja.
Koncerta programmā iekļauti gan instrumentāli skaņdarbi – piemēram, Šarla Marijas Vidora “Toccata” no Piektās ērģeļsimfonijas, savukārt solistu un kora izpildījumā skanēs gan pasaulslavena klasika – “Adeste Fideles”, “Rejoice” no Hendeļa “Mesijas”, Endrū Loda Vēbera “Pie Jesu”, Sezāra Franka “Panis Angelicus”, Šūberta “Ave Maria”, gan latviešu komponistu pērles: Ainara Mielava “Piekūns skrien debesīs”, Mārtiņa Brauna “Veltījums”, Imanta Kalniņa “Dūdieviņš” un Raimonda Paula “Circenīša ziemassvētki”. Koncerta noslēgumā skanēs populārākās Ziemassvētku melodijas.
Kā uzsver koncerta rīkotāji, solistu duetam šī ir jau otrā kopīgā koncertprogamma, taču šis koncerts būs īpaša iespēja operas solista Edgara Ošlejas balsi baudīt pasaules mūzikas izpildījumā
Ziemassvētku laiks tradicionāli ir klusuma, gaismas un pateicības brīdis. Koncertprogramma “Ziemassvētku pērles” apvieno skaistākās svētku mūzikas lapaspuses — gan garīgās mūzikas klasiku, gan pasaulē iemīļotas Ziemassvētku melodijas. Programma veidota, lai klausītājus ievestu siltā, pārdomu un cerību piepildītā noskaņā, kas raksturīga šim īpašajam gada laikam.
“Mūsu mērķis ir dāvāt klausītājiem patiesi svētku sajūtu – caur mūziku, balsīm un sveču gaismas mieru. ‘Ziemassvētku pērles’ ir programma, kas aicina apstāties, saklausīt klusumu un piedzīvot šo brīnumaino laiku,” saka diriģents Jānis Ozols, savukārt koncerta producente Ingrīda Bondare piebilst: “Šajos koncertos vēlamies izdziedāt visskaistākās melodijas, kuras nekad neapnīk. Domāju, ka klausītāji piedzīvos īpaši skaistu pasaules mūziku un noskaņu sveču gaismā.”