Bez maksas var skatīties izcilā režisora Jāņa Streiča labākās filmas
Godinot mūžībā aizsaukto režisoru, scenāristu, aktieri, rakstnieku un gleznotāju, tautā mīlēto un leģendāro Jāni Streiču (1936–2026), Nacionālā Kino centra portālā filmas.lv no 7. marta visā pasaulē pieejama īpaši veidota izlase – 11 spēlfilmas (1967–2010).
Kinorežisors Jānis Streičs un viņa filmas, kas vienmēr tiek iekļautas dažādos „visu laiku labāko” Latvijas filmu sarakstos un jau gandrīz folklorizējušās; viņa izcilā personība, kas daudzu gadu garumā izpelnījusies arvien pieaugošu tautas mīlestību, ir fenomenāla parādība Latvijas kinovēsturē. Tāpēc arī piemiņas kolekcijā iekļautas visas klasiskās Jāņa Streiča filmas, kas ļauj vēlreiz novērtēt šo Latvijas kultūrvēsturisko bagātību, – gan ārkārtīgi populārās sadzīves komēdijas Limuzīns Jāņu nakts krāsā (1981) un Mans draugs – nenopietns cilvēks (1975), gan divi 90. gadu kinodarbi – aizkustinošais veltījums dzimtajai Latgalei Cilvēka bērns (1991) un viena no atjaunotās neatkarības laika populārākajām Latvijas filmām Likteņdzirnas (1997). Kolekcijā skatāmas arī divas divsēriju filmas, kurās Jānis Streičs brīnišķīgā radošā vieglumā apspēlē tolaik nepieejamās „ārzemes” – Angliju un Zviedriju –, ar filmu Teātris (1978) uzceļot pieminekli izcilajai aktrisei Vijai Artmanei, bet ironiskajā detektīvstāstā Nepabeigtās vakariņas (1979) piedāvājot neparastas lomas daudziem talantīgiem aktieriem.
20. gadsimta 80. gadus šajā kolekcijā pārstāv divi īpaši temperamentīgi kinodarbi – dramatiskās Svešās kaislības (1983), ko Jānis Streičs reizēm pats saucis par savu labāko filmu, un vienīgā tik spilgtā groteska režisora filmogrāfijā, pirmsAtmodas laika sociālkritiskais manifests Aizaugušā grāvī viegli krist (1986). Par atsevišķu periodu Jāņa Streiča kinodarbībā varētu dēvēt 21. gadsimta sākumu, kad viņš uzņēma trīs latviešu oriģināldramaturģijā balstītas mazbudžeta televīzijas filmas; no tām šai kolekcijai izvēlēta rakstnieces Elīnas Zālītes 30. gadu lugas mūsdienīgā ekranizācija Rudens rozes (2004).
Simbolisku ietvaru piemiņas kolekcijai veido režisora Jāņa Streiča pirmā un pēdējā filma – 60. gados kopā ar studiju biedru Ēriku Lāci veidotā dzirkstošā komēdija bērniem Kapteiņa Enriko pulkstenis (1967) un Rūdolfa Blaumaņa garā ieturētais Latvijas lauku stāsts Rūdolfa mantojums (2010), kuru pats autors raksturojis kā „optimisma devu tautai”.
Režisora Jāņa Streiča filmu kolekcija portālā filmas.lv no 7. marta divas nedēļas bez maksas pieejama režisora talanta cienītājiem visā pasaulē, kur vien pieejams internets.
Portāls filmas.lv vienlaikus ir arī plaša filmu nozares datu bāze, kuru veido Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālā arhīva Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvu, tehniski nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).