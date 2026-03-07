Balinska "Panthers" pieveica Detroitas "Red Wings", pārtraucot četru zaudējumu sēriju
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru.
"Panthers" izbraukumā ar 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) pieveica Detroitas "Red Wings", pārtraucot četru zaudējumu sēriju.
Balinskis laukumā pavadīja 16 minūtes un 51 sekundi, no kurām minūti un 30 sekundes spēlēja vairākumā, bloķēja vienu metienu, izpildīja divus spēka paņēmienus un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Jau ziņots, ka Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis no "Panthers" nosūtīts uz Amerikas Hokeja līgas (AHL) fārmklubu Šarlotas "Checkers".
Piektdienas mačā visus trīs vārtus uzvarētāju rindās guva Metjū Tkačaks, izceļoties ar savas NHL karjeras sesto "hat trick".
Mājinieku rindās vienīgais precīzais metiens Aleksa Debrinketa kontā.
Austrumu konferencē "Panthers" ar 65 punktiem 63 spēlēs ieņem 13. vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā atkal tiksies ar "Red Wings".