Jāuzmanās! Ar Latvijas uzņēmuma vārdu maldina pircējus internetā
Aukstā laikā aktuāla prece ir granulas, briketes, malka. Ērti, ja to piegādā, bet preču iegāde internetā dažkārt saistīta ar riskiem. Nule kā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs tīmeklī atklājis vietni, kas izmantoja Latvijā pazīstama uzņēmuma vārdu.
Lai pasargātu patērētājus, tika nolemts šo vietni bloķēt.
Aizdomīga mājaslapa
Tīmekļvietne siabrocenipellet.com ir izmantojusi SIA “Broceni Pellets” identitāti. Tajā norādīta uzņēmuma pareizā adrese Smiltenes novada Launkalnes pagastā, īstais SIA “Broceni Pellets” reģistrācijas numurs, un lapā redzamajam “WhatsApp” tālruņa numuram ir Latvijas kods. Zvanot pa šo numuru, tagad gan atskan, ka šāds abonents neeksistē. Lapas valodu izvēlē latviešu valodas nav. Piedāvāta angļu, spāņu, ķīniešu un krievu valoda. Tāpat arī precēm nav norādīta cena.
Saziņa no tālienes
Pārbaudes laikā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), izmantojot vietnē norādīto kontaktformu, sazinājās ar pārdevēju. Rezultātā tika saņemts piedāvājums iegādāties preces ar distances līguma starpniecību un nodrošināt to piegādi uz Latviju. Tas apliecināja, ka vietnē tiek īstenota komercprakse, kas ir adresēta Latvijas patērētājiem, un tai ir piemērojamas distances tirdzniecību regulējošās prasības. Vienlaikus PTAC konstatēja, ka vietnē sniegtā informācija par komersantu rada aizdomas par tās patiesumu, jo faktiskā saziņa notika no cita – Austrijā reģistrēta – uzņēmuma e-pasta adreses. PTAC saņēma cenu piedāvājumu un rēķina sagatavošanai nepieciešamās informācijas pieprasījumu no Austrijā reģistrēta komersanta – “O.P. Holz Impex GmbH”.
Austrijas puse klusē
Patērētāju tiesību sargi vērsās pie abiem komersantiem ar oficiālu pieprasījumu sniegt skaidrojumu par konstatēto situāciju. SIA “Broceni Pellets” norādīja, ka tai nav nekāda sakara ar minēto tīmekļvietni, tā nekad nav to izveidojusi un norādītā kontaktinformācija tai nav zināma. Uzņēmums arī informēja, ka jau vairākus gadus tiek konstatēti krāpšanas gadījumi, kuros tiek izmantots tā nosaukums un rekvizīti, lai maldinātu pircējus. Savukārt Austrijas komersants uz PTAC pieprasījumu norādītajā termiņā neatbildēja.
Uzņēmums par sevi
“Kas Jauns Avīze” ielūkojās minētā Austrijas uzņēmuma vietnē, kurā redzama koksnes produkcija, tostarp arī granulas un briketes. Uzņēmums par sevi vēsta, ka tas dibināts 2007. gadā, reaģējot uz lielo pieprasījumu pēc koksnes izstrādājumiem vietējā tirgū. Savukārt 2014. gadā tas ienācis starptautiskajā tirgū, lai piegādātu koksnes produktus ikvienai pasaules valstij – no Eiropas līdz Āzijai, Austrālijai, Āfrikai, Amerikai un Tuvajiem Austrumiem. “”O.P. Holz Impex GmbH” strādā pieredzējuši profesionāļi. (..) Mūsu rīcībā ir arī labi aprīkota ražotne ar modernām iekārtām un noliktavu infrastruktūru, kas ļauj efektīvi veikt ražošanas procesus,” vēstīts mājaslapā.
Lai pasargātu patērētājus
PTAC norāda, ka, paļaujoties uz vietnē Siabrocenipellet.com norādīto maldinošo informāciju, patērētāji var neapzināties, ka distances līguma faktiskā slēdzēja puse un samaksas saņēmējs nav norādītais uzņēmums, bet patērētājiem, iespējams, nezināma un neidentificējama persona. Minētais attiecīgi var radīt arī līguma neizpildes risku, savukārt līguma neizpildes gadījumā var būt apgrūtināta vai pat neiespējama samaksātās naudas atgūšana par pasūtītām, bet nepiegādātām precēm.
Latvijas patērētājiem adresētā tīmekļvietne joprojām ir pieejama, un konstatētie pārkāpumi nav novērsti. PTAC nolēmis noteikt tiesisko pienākumu elektronisko sakaru komersantiem ierobežot piekļuvi tiešsaistes saskarnei ar domēna vārdu Siabrocenipellet.com elektronisko sakaru tīklā un pārvirzīt piekļuves pieprasījumus vietnei uz interneta protokola adresi.