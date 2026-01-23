Liepājnieku izrādi "Augusts. Osedžas zeme" pretendē uz "Gada izrāde 2025" finālu
8. februārī “Pegaza Pagalmā” amatierteātris “Projekts” Leldes Kaupužas režijā žūrijai un skatītājiem demonstrēs Pulicera balvas ieguvēja Treisija Letsa “Augusts. Osedžas zeme”, pretendējot uz “Gada izrāde 2025” finālu. Liepājnieku iestudējums, kas jau izpelnījies izpārdotas zāles un atzinību, atklāj Vestonu ģimenes sarežģītās attiecības ar melnās komēdijas spēku.
8. februārī pulksten 15.00 kultūrvietā “Pegaza Pagalms” savu veikumu skatītājiem un Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidotajai žūrijai rādīs amatierteātris “Projekts”, kas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2025” piedalās ar populāro izrādi “Augusts. Osedžas zeme” Leldes Kaupužas režijā.
“Augusts. Osedžas zeme” ir viena no ievērojamākajām un godalgotākajām amerikāņu dramaturga, scenārista un aktiera Treisija Letsa lugām. Tā ieguvusi Pulicera prēmiju un iemantojusi skatītāju atzinību visā pasaulē. Lugu iestudējuši gan profesionālie, gan amatierteātri. Arī liepājnieku uzvedums, kas pirmizrādi piedzīvoja aizvadītā gada aprīlī, joprojām bauda lielu skatītāju interesi - biļetes uz izrādi vienmēr tiek izpārdotas un atsauksmes ir ļoti atzinīgas.
“Izrāde ir kvalitatīva un emocionāli spēcīga. Manuprāt, tā ir augstvērtīgs pretendents iekļūšanai Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde 2025” finālistu vidū,” pārliecību un cerību uz izdošanos pauž Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra direktore Baiba Kļava, aicinot ikvienu, kas izrādi vēl nav redzējis, to noskatīties.
Izrādes centrā ir Vestonu ģimene, kurai piederīgie pēc tēva pazušanas sapulcējas bērnības mājā. Autors meistarīgi izgaismo sarežģītās ģimenes attiecības, gadu gaitā uzkrāto emocionālo spriedzi, aizvainojumus un noslēpumus. Lugā netrūkst arī traģikomisku situāciju, kas rodas no šīs dinamiskās ģimenes savstarpējām attiecībām.
“Rakstnieks lugu nosaucis par melno komēdiju. Tas ir veids, kā runāt par nopietnām un sāpīgām tēmām,” saka režisore Lelde Kaupuža, “izrādē daudzslāņaini atklājas viena no svarīgākajām tēmām cilvēka dzīvē – attiecības ģimenē.”
Režisores L.Kaupužas un amatierteātra iepriekšējais sadarbības projekts Aivas Birbeles luga “Bīstamā Biruta” tika “Gada izrāde 2023” finālā. Birutas lomas atveidotāja Lāsma Novada kļuva par “Gada aktrisi 2023”, savukārt aktieris Elvijs Čakāns saņēma balvu kā “Gada aktieris otrā plāna lomā”.
L. Novadai bija viena no galvenajām lomām arī “Augusts. Osedžas zeme” pirmizrādē, bet neparedzētu apstākļu dēļ izdevās nospēlēt tikai divas izrādes. “Kad sākām darbu pie jaunā iestudējuma, tas bija izaicinājums. Skatījāmies filmu, analizējām tēlus, mēģinājām saprast ko kurš kurā brīdī domā un jūt. Varbūt tieši tas bija grūtākais un reizē patiesākais - atklāt savas emocijas,” darba procesu atceras Lāsma, kura spēlēja Vestonu vecāko meitu Barbaru. Loma likusies sarežģīta, bet dažas izrādē izspēlētās situācijas - gluži kā no dzīves. “Priecājos, ka kolektīvs radis iespēju izrādi saglabāt un turpināt rādīt atjaunotā sastāvā arī šajā sezonā,” saka Lāsma un piebilst, ka redzējusi izrādi arī no skatītāju zāles, “visi tēli veidoti ar patiesu rūpību un galvenās varones Violetas atveidotāja Iveta Ļesina mātes lomā ir izcila.”
Latvijas amatierteātru iestudējumu reģionālās skates norisināsies no 7. janvāra līdz 9. aprīlim, bet “Gada izrāde 2025” fināls notiks 25. un 26. aprīlī Jūrmalas teātrī.
Latvijas Nacionālais kultūras centrs ik gadu rīko “Gada izrādes” skates ar mērķi saglabāt un attīstīt amatierteātru tradīcijas Latvijā un latviešu diasporā, popularizēt amatierteātru iestudējumus un motivēt to dalībniekus radošai darbībai.
Biļetes uz izrādi “Augusts. Osedžas zeme” var iegādāties “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās.