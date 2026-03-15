Ģērmane kvalificējas Pasaules kausa slaloma otrajam braucienam
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane svētdien Zviedrijā Pasaules kausā kalnu slēpošanā sezonas pirmspēdējās slaloma sacensībās kvalificējās otrajam braucienam.
Otrais brauciens sāksies plkst. 13.30 pēc Latvijas laika, tiešraidē sacensības pārraidot "Eurosport 1" kanālam.
Pēc pirmā brauciena līdere ir Mikeila Šifrina, kura trasi veica 50,22 sekundēs. Viņa par 0,51 sekundi pārspēja vācieti Emmu Aiheri, bet Austrijas slēpotāja Katarīna Trupe piekāpās 0,57 sekundes un bija trešā.
Ģērmane, kura startēja ar 18. numuru, atpalika no Šifrinas 1,71 sekundi un sasniedza 13. labāko rezultātu. No 70 kalnu slēpotājām 30 labākās kvalificējās otrajam braucienam.
Latvijas sportiste pirms mēneša startēja olimpiskajās spēlēs, bet pirms diviem mēnešiem aizvadīja savas līdz šim pēdējās Pasaules kausa sacensības. Abos šajos mačos latviete nefinišēja pirmajos braucienos.
Pirms tam Ģērmane janvāra sākumā ar septīto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās sasniedza jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā.
Sezonas pēdējās slaloma sacensības iecerētas 24. martā Norvēģijā.
Pēc astoņām no desmit slaloma sacensībām Pasaules kausa kopvērtējumā šajā disciplīnā līdere ir amerikāniete Mikeila Šifrina, kura nodrošinājusi Mazo kristāla globusu. Ģērmane šobrīd ir dalītā 15. vietā.
Savukārt visu disciplīnu summā Šifrinu un vācieti Emmu Aikeri šķir 120 punkti. Ģērmane, kura startē tikai slalomā, ir 52. vietā.