Zvaigžņu festivālu martā atklās ar pasaulē atzītām zvaigznēm
No 1. līdz 14. martam jau 34. reizi norisināsies Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls – viens no nozīmīgākajiem klasiskās mūzikas notikumiem Latvijā, kas ik gadu pulcē izcilus māksliniekus no Latvijas un ārvalstīm.
34. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls tiks atklāts ar krāšņu simfoniskās mūzikas koncertu, kurā kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri Gunta Kuzmas vadībā muzicēs japāņu vijolniece Juki Hirano, kā arī beļģu klarnetiste Anelīne van Vauve.
Koncertā skanēs viens no romantiskā laikmeta visvairāk interpretētajiem meistardarbiem – Žana Sibēliusa Vijolkoncerts. Somu komponista gleznotajā ainavā auksts ziemeļu vējš slīd pāri sasalušiem ezeriem; trauksmaini sapņi dzimst klusuma ielokā. Vijole Sibēliusa rokās kļūst par vientuļu stāstnieci, un koncerts ir dvēseles dialogs ar Visumu.
Klausītājus ceļojumā pa ziemeļniecisko skaņu pasauli vedīs jaunā japāņu vijolniece Juki Hirano (Yuki Hirano). Dzimusi 2004. gadā, Juki vijoli paņēma rokās piecu gadu vecumā un jau 13 gados kļuva par Japānas Studentu mūzikas konkursa uzvarētāju, iegūstot arī prestižo Suntory Mākslas fonda balvu, kas pavēra ceļu spēlēt uz vēsturiskās Angelo Toppani 1740. gada vijoles.
Viņas karjeras kulminācijas punkts līdz šim – triumfs Vīnes klasiskās vijoles konkursā, kā arī uzvara 7. Starptautiskajā Jašas Haifeca konkursā 2025. gadā, kurā viņa saņēma arī īpašo balvu par labāko Haifeca aranžējuma interpretāciju. Kopš 2023. gada rudens viņa turpina meistarības ceļu Vīnes Mūzikas un mākslas universitātē.
Vakara otrajā daļā skanēs Karla Marijas fon Vēbera Pirmais klarnetes koncerts – skaņdarbs, kurā romantisms pulsē ar teatrālu intensitāti. Šis koncerts ir kā dialogs starp divām pasaulēm – poētisku sapņainumu un nervozu urbānismu.
Beļģu klarnetistei Anelīnei van Vauvei (Annelien van Wauwe) piemīt skatuves harisma un spēja piepildīt mūziku. Kopš uzvaras ARD Starptautiskajā mūzikas konkursā Minhenē (2012) viņa muzicējusi kopā ar tādiem kolektīviem kā Bavārijas Radio simfoniskais orķestris, BBC simfoniskie orķestri, Briseles Filharmonija u.c. Viņas spēle skanējusi Tonhallē Cīrihē, Berlīnes un Vīnes Konzerthaus, Vigmora zālē, Concertgebouw Amsterdamā.
Ieraksts Belle Époque kopā ar Lilles Nacionālo orķestri un diriģentu Aleksandru Blohu 2020. gadā saņēma prestižo Opus Klassik balvu.
Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotais festivāls ir kļuvis par neatņemamu Liepājas kultūras dzīves sastāvdaļu, piedāvājot klausītājiem spilgtus koncertus, augstvērtīgu repertuāru un neaizmirstamus muzikālus piedzīvojumus.
Viens no spilgtākajiem notikumiem 34. Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu festivālā būs pasaulslavenās japāņu džeza pianistes Hiromi uzstāšanās. Izsmalcinātu kamermūzikas programmu festivālā piedāvās viens no izcilākajiem poļu ansambļiem – čellists
Bartošs Koziaks un pianists Kšištofs Kšonžeks. Savukārt festivāla noslēgumā gaidāms krāšņs un emocionāli piesātināts fināls, kurā Liepājas Simfoniskais orķestris uzstāsies ar spilgtākajām Ziemeļeiropas mūzikas zvaigznēm – diriģentu Kristianu Lindbergu un pianistu Rolandu Pentinenu.