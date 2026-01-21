Bauskas slimnīca konstatē pārkāpumus un atlaiž iepriekš pēc sūdzībām atstādināto ārsti
Bauskas slimnīca konstatējusi pārkāpumus un atlaidusi iepriekš pēc pacientu sūdzībām atstādināto ārsti, informē SIA "Bauskas slimnīca".
Izvērtēšanas procesā, analizējot vairākas saņemtās pacientu sūdzības un ārstniecības procesa organizāciju kopumā, tika konstatēti darbinieka pārkāpumi gan komunikācijā ar pacientiem, gan ārstniecības procesa nodrošināšanā. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem, slimnīca ir pieņēmusi lēmumu no šodienas pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar minēto darbinieku.
Situācijas izvērtēšanas rezultātā slimnīcā ir sākta virkne pasākumu, kas vērsti uz ārstniecības kvalitātes, pacientu drošības un profesionālās komunikācijas stiprināšanu, apgalvo ārstniecības iestādē. Tostarp veikti padziļināti iekšējie auditi, ārstniecības procesu un dokumentācijas standartizēšana.
Notiek darbinieku individuāla izvērtēšana un profesionālās kompetences pilnveide, darbinieku komunikācijas un emocionālās inteliģences stiprināšana, kā arī kvalitātes uzlabošanas mehānismu ieviešana. Esot arī izstrādāts plāns pastāvīgai uzlabojumu ieviešanai ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu.
Slimnīcā arī norāda, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas datu aizsardzības prasībām ārstniecības iestādei nav tiesību sniegt detalizētāku informāciju par konkrētiem pārkāpumiem, darbinieka izvērtējuma gaitu vai atsevišķām ārstēšanas epizodēm.
Ārstniecības iestāde arī atgādina, ka Veselības inspekcija (VI) situāciju izvērtē savas kompetences ietvaros, bet slimnīca paralēli veica iekšējo izvērtēšanu. Šie procesi ir savstarpēji neatkarīgi, un VI pārbaudes gaita vai rezultāts neierobežo slimnīcas tiesības un pienākumu pieņemt lēmumus par darba tiesisko attiecību turpināšanu vai izbeigšanu Darba likumā noteiktajā kārtībā. Papildu komentārus par šo jautājumu slimnīca nesniedz.
Jau vēstīts, ka pēc vairākām sūdzībām īsā laikā par pacientu nāvi Bauskas slimnīca atstādināja un sāka izvērtēt kādas ārstes darbību, apstiprināja SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekle Margarita Epermane.
Slimnīca "Facebook" rakstīja, ka atstādināšana no darba pienākumu pildīšanas veikta, lai nodrošinātu objektīvu un vispusīgu situācijas izvērtēšanu pēdējās divās ar īsu laika intervālu saņemtajās sūdzībās. Bauskas slimnīcā tiks atkārtoti izvērtētas pēdējās un iepriekš saņemtās sūdzības, kas attiecas uz minētā darbinieka komunikāciju ar pacientiem un viņu tuviniekiem.
"Iepriekš ar minēto darbinieku ir veiktas pārrunas, kā arī izteikts brīdinājums, aicinot uzlabot profesionālo saskarsmi. Ņemot vērā, ka situācija nav būtiski uzlabojusies, pieņemts lēmums par atstādināšanu uz izvērtēšanas laiku," informēja slimnīcā.
Pārbaude sākta arī VI. Inspekcijas savas kompetences ietvaros izvērtē konkrēto situāciju.
Portāls Jauns.lv jau iepriekš rakstīja, ka Bauskas slimnīcā saņemtas sūdzības saistībā ar pacientiem, kas sākumā aprūpēti Bauskā, bet vēlāk mira Jelgavas slimnīcā, uz kurieni tika pārvesti smagā stāvoklī.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem Bauskas novada pašvaldībai piederošās Bauskas slimnīcas apgrozījums pērn ir bijis 5,6 miljoni eiro, uzņēmums cietis 52 000 eiro zaudējumus. Slimnīcu vada Epermane.