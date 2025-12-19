"Mūsu opis nebija neērtība!" Tuviniece dalās sirdi plosošā stāstā par traģēdiju Bauskas slimnīcā; sākta pārbaude
Pēc tam, kad sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisīja kādas sievietes publiskotais stāsts par viņas vecvectēva nāvi un iespējamo ārstu nolaidību SIA "Bauskas slimnīca" Terapijas un aprūpes nodaļā, ārstniecības iestāde pieņēmusi lēmumu no 16. decembra atstādināt no amata vienu darbinieku.
No dzīvespriecīga cilvēka līdz komai
Saskaņā ar tuvinieku publiskoto informāciju, sūdzība saistīta ar notikumiem oktobrī, kad Bauskas slimnīcā tika stacionēts seniors, kas sūdzējies par tūsku un šķidruma uzkrāšanos sirdī. Iestājoties stacionārā 6. oktobrī, pacienta stāvoklis bijis stabils.
"Stacionējoties slimnīcā, opis bija dzīvespriecīgs, spēja runāt, patstāvīgi ēst un staigāt, daudz jokojās, patstāvīgi apmeklēja tualeti," sociālajā tīklā "Facebook" raksta sieviete. Lai gan 13. oktobrī ārstējošā ārste apgalvojusi, ka analīzēs redzami uzlabojumi, pacients paturēts slimnīcā. Tuvinieki novērojuši strauju veselības pasliktināšanos – seniors kļuvis vārgs, miegains un sūdzējies, ka "pēc zāļu izdzeršanas jūtas sliktāk".
Tuviniece uzsver, ka ārste nav iedziļinājusies piederīgo teiktajā un visas sūdzības saistījusi tikai ar pacienta vecumu. Neskatoties uz lūgumu pārtraukt miega zāļu došanu, tās turpinātas, un pacients kļuvis arvien apātiskāks.
Vairs nespēja piecelties un atteicies no ēdiena
Situācija eskalējusies 21. oktobrī, kad tuvinieki konstatējuši, ka seniors vairs nespēj piecelties un atteicies no ēdiena. Nākamajā dienā, 22. oktobrī, ierodoties slimnīcā, ģimeni sagaidījis šokējošs skats – vīrietis bijis pieslēgts pie elpošanas aparāta.
"Meitai paziņo, ka tēvs ir komā, un piedāvā nomierinošas zāles," raksta mazmazmeita. Viņa pauž sašutumu, ka "pilnīgi neviens no ārstiem nepiezvanīja meitai un nepaziņoja, ka tēva veselības stāvoklis ir kritisks, līdz pati neieradās slimnīcā". Tuvinieki, neklausot personāla iebildumiem, pieņēmuši lēmumu pacientu pārvest uz Jelgavas slimnīcu. Tur vīrietim konstatēts plaušu karsonis, kritisks cukura diabēts, skābe plaušās un organisma izsīkums. Trīs dienas vēlāk, 25. oktobrī, vīrietis mira. "Divu nedēļu laikā no smaidīga, patstāvīgi staigājoša cilvēka Bauskas slimnīcā izārstēja līdz komai," mazmazmeita secina.
"Mūsu opis nebija neērtība"
Īpašu sašutumu ģimenei izraisījusi slimnīcas sākotnējā atbilde uz iesniegto sūdzību. Saņemtajā vēstulē slimnīca norādījusi: "Atvainojamies par sagādātajām neērtībām", un informējusi, ka ar ārsti veiktas pārrunas."Mūsu opis mums nebija neērtība," sociālajos tīklos uzsver mirušā radiniece.
Ģimene noskaidrojusi, ka konkrētās ārstes profesionālā darbība jau iepriekš tikusi apšaubīta. "Vēlos ar šo savu skumjo stāstu izteikt skaļi sociālajos tīklos, ceru, ka kādam tas palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu īstajā brīdī," raksta mirušā vīrieša mazmazmeita, aicinot cilvēkus būt piesardzīgiem, izvēloties ārstniecības iestādi.
Slimnīca atstādina no amata
Tikmēr slimnīca paziņojusi par viena darbinieka atstādināšanu no amata un viņa rīcības izvērtēšanu. Slimnīcas pārstāve Lāsma Vindule portālam Jauns.lv skaidroja, ka lēmums par darbinieka atstādināšnu pieņemts, lai nodrošinātu objektīvu apstākļu noskaidrošanu. Izšķirošas bijušas pēdējās divas sūdzības, kas saņemtas īsā laikā – pēdējā no tām reģistrēta 12. decembrī. Pārbaudes laikā tiks vērtētas gan nesenās, gan iepriekš saņemtās pretenzijas par konkrētā darbinieka komunikācijas stilu.
Vindule norādīja, ka ar konkrēto darbinieku jau iepriekš veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums, aicinot uzlabot profesionālo saskarsmi, taču situācija nav būtiski uzlabojusies. Tāpēc, lai nodrošinātu objektīvu un vispusīgu apstākļu noskaidrošanu, darbinieks uz izvērtēšanas laiku atstādināts. Vindule uzsvēra, ka izvērtēšanu plānots pabeigt iespējami īsākā laikā, ievērojot objektivitāti un normatīvo aktu prasības.
Ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības, slimnīca neatklāj atstādinātā darbinieka amatu vai darba stāžu, kā arī precīzu saņemto sūdzību skaitu.
Vienlaikus ar konkrētā gadījuma izmeklēšanu slimnīca uzsākusi plašāku procesu analīzi, tostarp auditu Terapijas un aprūpes nodaļā, lai sagatavotu plānu veselības aprūpes pakalpojumu un komunikācijas kultūras uzlabošanai. Ārstniecības iestāde uzsver, ka cieņpilna attieksme un saprotama saziņa ir neatņemama veselības aprūpes sastāvdaļa, tādēļ slimnīca rīkojas situācijās, kad šie principi netiek pilnvērtīgi nodrošināti.
Kritizē par sūdzību izskatīšanas kārtību
Slimnīcas publiskais paziņojums par darbinieka atstādināšanu izraisījis plašu viedokļu apmaiņu sociālajos tīklos. Daļa sabiedrības atzinīgi novērtē ārstniecības iestādes vadības rīcību, uzskatot, ka tā beidzot nostājusies pacientu un viņu tuvinieku pusē un šāds precedents kalpos kā brīdinājums citiem mediķiem ievērot ētikas normas. "Gājiens pareizs, jo mediji paziņos tā vai tā," norāda kāda diskusijas dalībniece, atbalstot šādu lēmumu.
Vienlaikus izskanējusi arī kritika par līdzšinējo sūdzību izskatīšanas kārtību. Vairāki iedzīvotāji pauduši viedokli, ka reāla rīcība seko tikai pēc tam, kad jautājums ieguvis publisku rezonansi, kamēr privātas sūdzības iepriekš bieži tikušas ignorētas vai attaisnotas ar zemo atalgojumu. "Diemžēl rodas iespaids, ka situācija tiek izvērtēta tikai pēc publiskas rezonanses," raksta kāda iedzīvotāja, piebilstot, ka zems atalgojums nevar būt attaisnojums neprofesionālai attieksmei.
"Bauskas slimnīcas" pārstāve gan kategoriski noraida apgalvojumus, ka rīcība sekojusi tikai publicitātes dēļ. Viņa uzsver, ka katra sūdzība tiek izskatīta neatkarīgi no tās publiskuma, un konkrētais lēmums pieņemts, jo iepriekšējie mēģinājumi risināt situāciju pārrunu ceļā nav devuši rezultātu. Slimnīcā regulāri tiekot stiprināta personāla profesionālā pilnveide, tostarp komunikācijas prasmes un pacientu tiesību ievērošana.
Aicinā inspekciju vērtēt pacientu tiesību ievērošanu
Veselības ministrs Hosams Abu Meri, kurš ceturtdien reģionālās vizītes ietvaros apmeklēja Bauskas novadu, tostarp skandālā iesaistīto Bauskas slimnīcu, aicinās Veselības inspekciju (VI) veikt pārbaudi, lai izvērtētu ne tikai konkrēto ārstēšanas procesu, bet arī to, kā kopumā šajā ārstniecības iestādē tiek nodrošināta un uzraudzīta pacientu tiesību ievērošana.