Īpašie madonieši saņems īpašas sudraba monētas. Uzzini kuri!
Madona svin pilsētas simtgadi, un pašvaldība visa 2026. gada laikā dāvinās apsudrabotas piemiņas monētas “Dzimis Madonas simtgadē” un “Madonas vienaudzis”. Šis gads aizrit Madonas pilsētas simtgades zīmē, ko atzīmē 7. jūnijā, tādēļ Madonas novada pašvaldība vēlas īpaši sveikt savus novada iedzīvotājus, kuri 2026. gadā arī ver nozīmīgu savas dzīves lappusi.
Monētas izsniegs Dzimtsarakstu nodaļās jaundzimušo reģistrācijas brīdī, bet simtgadniekus godinās personīgi. Viņi saņems saņems unikālu apsudrabotu piemiņas monētu:
* "Dzimis Madonas simtgadē", sveicot jaunos novadniekus, kuri turpinās rakstīt Madonas stāstu nākamajā gadsimtā;
* "Madonas vienaudzis", izrādot cieņu cilvēkiem, kuru mūžs ritējis līdztekus pilsētas attīstībai.
Līdz 20. janvārim reģistrēti jau četri šajā gadā un Madonas novadā dzimuši mazulīši. Viena no pirmajām monētām “Dzimis Madonas simtgadē” jau nonākusi pie sava īpašnieka - Emīla Vaniņa (dz.13.01.2026). Viņa vecāki - Lauris Vaniņš un Līga Gailīte – ir no Cesvaines pagasta, un mājās Emīlu nepacietīgi gaida arī četrus gadus vecs brālītis Markus.
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā uzsver – priecājamies par katru bērniņu un vēlam, lai šis jubilejas gads atnestu pēc iespējas vairāk šādu priecīgu ziņu! Piemiņas monētas "Dzimis Madonas simtgadē" tiks pasniegtas visiem Madonas novadā reģistrētajiem bērniņiem, kuri dzimuši 2026. gada laikā. Monētas tiks izsniegtas Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā pie jaundzimušā reģistrēšanas (nodaļu punkti: Madonā, Lubānā, Ērgļos, Varakļānos). Savukārt novada 100 gadus sasniegušie jubilāri tiks godināti personīgi - pašvaldības pārstāvji sazināsies ar jubilāru tuviniekiem, lai vienotos par svinīgu monētas "Madonas vienaudzis" pasniegšanu, izsakot pateicību par kopā aizvadīto gadsimtu.
Uz monētas attēlots Madonas simtgades oficiālais logo. Tā vizuālais risinājums sakņojas pilsētas grafiskajās vadlīnijās, kur gadskaitlis "100" organiski turpina pilsētas vārda rakstību. Paņemot no vēstures pašu vērtīgāko, viena no Latvijā visaugstāk novietotajām pilsētām – salīdzinoši jaunā Madona - no saviem pakalniem raugās “Ar skatu nākotnē!”, kas ir arī svētku vadmotīvs, informŗ novada pašvaldība.
Šī piemiņas monētas ideja turpina novada biedrības „Nigestes amatniecības nams” un tās vadītājas Ingunas Rogas-Saulītes veiksmīgo iniciatīvu, kas tika īstenota Latvijas valsts simtgadē (2018. gadā). Toreiz īpašās monētas tika dāvinātas valsts jubilejas gadā dzimušajiem bērniem – pašvaldībās, kuras iesaistījās projektā. Madonas novads bija viens no pirmajiem, kas šai iecerei atsaucās, un tagad, svinot savas pilsētas nozīmīgo jubileju, šo sirsnīgo žestu turpina arī lokālā mērogā.
Vietvara uzsver: "Madonas pilsēta un novads ir nedalāmi – pilsētas izaugsme pirms simts gadiem nebūtu iedomājama bez apkārtējo pagastu dzīvīguma, savukārt šodien Madona ir kopējais novada centrs un satikšanās punkts ikvienam novada iedzīvotājam. Madona ir Vidzemes sirds, kas pukst straujāk, pateicoties tās cilvēkiem. Gan tiem, kuri šeit aizvadījuši gadsimtu, gan tiem, kuru dzīves ritums sākas tieši šogad - mums visiem kopā turpinot pilsētas un novada stāstu!"