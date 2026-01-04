Vairumā Madonas ielu uzstādīts viedais LED ielu apgaismojums
Madonā demontēti 889 nātrija tipa gaismekļi, kuru vietā ierīkots viedais LED ielu apgaismojums, aģentūru LETA informēja pašvaldībā. Pilsētā uzstādīti jauni LED gaismekļi ar dažādu jaudu - 30 vati (W), 46W, 61W, 78W un 100W.
Apgaismojuma nomaiņa veikta 61 pilsētas ielā, kas veido 77% no visa pilsētas ielu apgaismojuma tīkla.
Papildus uzstādīti 23 viedā apgaismojuma sistēmas segmenta kontrolieri, kā arī iegādāts un uzstādīts viens gaisa piesārņojuma sensors.
Madonas ielās uzstādītais LED apgaismojums tiek regulāri uzturēts un ikdienā darbojas pilnā apjomā, informē pašvaldība. Tas nodrošinot labāku redzamību un paaugstinot satiksmes drošību gan gājējiem, gan autovadītājiem. Viedās vadības risinājumi ļaujot efektīvāk regulēt apgaismojuma darbību, samazinot elektroenerģijas patēriņu un uzturēšanas izmaksas.
Viedais LED ielu apgaismojums izmaksājis 789 190 eiro, tajā skaitā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 482 463 eiro un Madonas novada pašvaldības finansējums 306 727 eiro.