Dailes teātra direktors Žagars: leģendārās aktrises pašas vēlējās nesaņemt algu par nekā nedarīšanu
Dailes teātra direktors Juris Žagars noraidījis pārmetumus, ka būtu necienīgi izturējies pret leģendārajām latviešu aktrisēm jautājumā par viņu darbošanos teātrī. Šādi viņš reaģēja uz skandālu, kas janvāra sākumā radās pēc Dailes teātra aktrises Leldes Dreimanes paziņojuma par veidu, kādā teātra direktors mēģinājis panākt viņas pašas, kā arī vairāku leģendāru aktrišu aiziešanu.
“TV24” raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” uz jautājumu, vai Lidija Pupure, Olga Dreģe un Mirdza Martinsone nu ir uz viņu apvainojušās, Žagars atbildēja: “Olga Dreģe, Lidija Pupure atnāca pie manis pagājušajā gadā un teica — tas bija aizkustinoši: “Jurīt, mums ir kauns: mēs saņemam algu un mēs nestrādājam. Mēs nospēlējam vienu, varbūt divas izrādes mēnesī.” Un es teicu: “Mīļās manas, palieciet vēl teātrī — skatīsimies, kas būs nākamajā sezonā. Šosezon, ja nemaldos, oktobrī viņas atkal atnāca pie manis un teica: “Mēs atkal atgriežamies pie šī jautājuma, laid mūs vaļā, jo mēs nevaram skatīties saviem kolēģiem acīs, mums ir kauns. Cienījamām, godājamām, fantastiskajām aktrisēm ir kauns par to,” sacīja Žagars.
Viņš piebilda, ka, ņemot vērā situāciju, rudenī ar šīm aktrisēm tika parakstīta vienošanās, ka viņas kļūst par ārštata aktrisēm — “spēlē savas lomas, saņem naudu par savām lomām, bet nav štatā”. “Ar Mirdzu mēs runājām tūlīt pēc Jaunā gada, un Mirdza arī pilnībā saprot situāciju. Nākamnedēļ viņa nāks, un mēs parakstīsim vienošanos, es vēl viņai pārzvanīju, pārjautāju.” “Par ko apvainoties? Par ko tieši apvainoties, es īsti nesaprotu, jo viņas netiek ne necienītas, ne atlaistas vai kaut kādā veidā depresētas!”
Viņš piebilda, ka nevienu aktieri nepierunās palikt. “Aktierim ir absolūta brīva izvēle. Viņš var mainīt teātrus, viņš var iet pie citiem režisoriem, un tā ir absolūti normāla lieta,” sacīja Žagars, norādot, ka vairāki slaveni aktieri strādā ārštatā. “Tas aktieris, kas regulāri saņem jaunas lomas kāstinga procedūrā, kas ir godīga kāstinga procedūra, jo lomas izvēlas režisors nevis direktors, tas aktieris, iespējams, nāk uz rīta mēģinājumu un vakarā viņš vēl spēlē izrādi, un faktiski saņem to pašu algu, ko aktieris, kurš varbūt atnāk tikai divreiz mēnesī uz izrādi. Un no rīta viņš ir brīvs, viņam nav neviena mēģinājuma, jo viņš nav pieprasīts no režisoriem. Tas gluži vienkārši nav godīgi, tas nav pareizi. Manuprāt, tas nav pareizi. Iespējams, kāds cits domā citādi,” viņš sacīja.
Viņš piebilda, ka svarīgi ir tas, kā šo ziņu par darba attiecību maiņu aktieriem pasniegt, lai tā nav šoks. “Man ir stāstīts, ka uzņēmumā var būt tā, ka tu atnāc no rīta un mēģini ieslēgt datoru, un dators neslēdzas, un tu prasi kolēģim, un kolēģis saka: “Ā, aizmirsu tev pateikt, tevi vakar atlaida!” Tā ir viena lieta, bet ja tu cilvēku laicīgi esi brīdinājis, laicīgi esi runājis, stāstījis un rādījis, ka pēc tevis nav pieprasījuma, un tamlīdzīgi, varbūt tu apdomā iet ārštatā. Tā kā tur nav nekāda lieta, lai es justos saskumis vai man būtu grūti.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka 6. janvārī Dreimane emocionālā video pastāstīja, kā todien noritējusi viņas saruna ar Žagaru, kurš mēģinājis piespiest nekavējoties parakstīt vienošanos par aiziešanu. Viņa stāstīja, ka direktors viņai piedāvājis divus variantus: aiziet pašai vai teātris samazina viņas štata vietu, dokuments par aiziešanu no darba ir jāparaksta nekavējoties, bet atteikšanās gadījumā divi kolēģi būšot liecinieki un parakstīs dokumentu viņas vietā.
Pēc pāris dienām viņa pavēstīja, ka šo dokumentu izvērtē jurists, bet Dailes teātra lēmums samazināt štatu skāris arī viņas kolēģus: “Trīs no šiem kolēģiem ir Dailes teātra leģendas, Dailes teātra kanons.” “Man visvairāk sāp tas, ar kādu nievājošu attieksmi tiek izturēts pret cilvēkiem, kas šo teātru ir būvējuši gadu desmitiem. Man sāp šis cieņas trūkums pret cilvēkiem, kuri ir atstājuši savu veselību, savu talantu, savu darbu. Man sāp tas, ka leģendāri aktieri tiek uzskatīti par aizvietojamām iedaļām “Excel” tabulā,” paziņoja aktrise.
Lelde Dreimane 2015. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra aktieru kursu pie kursa vadītājas Annas Eižvertiņas un no 2015./2016. gada sezonas kļuvusi par Dailes teātra aktrisi. Viņa sadarbojusies ar daudziem slaveniem režisoriem, piemēram, tādiem kā Selčuks Aidemirs, Džefs Vespa, Pēteris Krilovs, Edmunds Freibergs, Dž. Dž. Džilindžers un citi.