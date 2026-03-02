VIDEO: Vilmanis gūst trešos vārtus NHL; “Panthers” zaudē “Islanders”
Latvijas hokejists Sandis Vilmanis svētdien guva savus trešos vārtus Nacionālajā hokeja līgā (NHL), taču tas neglāba viņa un Uvja Balinska pārstāvēto Floridas "Panthers" no zaudējuma.
"Panthers" viesos ar 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) piekāpās Ņujorkas "Islanders", kas izcīnīja piekto uzvaru.
Vilmanis pēc spēlētām nepilnām četrām minūtēm mača ievadā guva floridiešu pirmos vārtus, pretuzbrukumā pārspējot mājinieku vārtsargus. Latvijas uzbrucējam tie bija trešie vārti 17 aizvadītās spēlēs NHL.
Viņš šajā mačā spēlēja septiņas minūtes un 45 sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem un bloķēja vienu metienu, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Tikmēr Balinskis palika ārpus pieteikuma spēlei savainojuma dēļ.
Vēl "Panthers" labā divus vārtus guva Sems Benets, viens precīzs metiens padevās Semam Reinhārtam, bet Metjū Tkačaks tika pie trīs rezultatīvām piespēlēm.
Starp mājiniekiem Metjū Šeifers izcēlās ar trīs (2+1) punktiem, kamēr pa vienai reizei "Panthers" vārtos ripu raidīja Bo Horvats, Kārsons Susī un Anderss Lī, kurš arī guva uzvaru nesošos vārtus mača pēdējā minūtē.
"Panthers" ar 63 punktiem 60 mačos Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas 13. pozīcijā, bet "Islanders" ar 75 punktiem 61 spēlē ieņem sesto vietu.