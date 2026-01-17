Noskaidroti populārākie un neparastākie jaundzimušo vārdi Smiltenes novadā. Arī - cik daudz novadā precējušies un miruši
Smiltenes novadā pērn reģistrēti 114 jaundzimušie, kas ir par 7 jaundzimušajiem mazāk nekā 2024. gadā. Tāpat Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 63 laulības (2024. gadā – 80), tajā skaitā divas laulības noslēgtas baznīcā. Reģistrēti 199 miršanas fakti, kas ir par 7 mazāk nekā gadu iepriekšējā gadā.
Smiltenes novada Dzimtsarakstu novadā pērn 110 jaundzimušo bērniņu deklarētās dzīvesvietas ir Smiltenes novadā, bet čertu bērniņu – citā pašvaldībā. No visiem reģistrētajiem jaundzimušajiem meiteņu un zēnu skaits ir vienāds - 57. Visvairāk dzimušo (15) reģistrēti augusta un oktobra mēnešos, vismazāk (6) februāra mēnesī. 38 ģimenēs dzimis pirmais bērniņš, 34 ģimenēs otrais bērniņš, 23 ģimenēs trešais mazulis, 9 ģimenēs sagaidīts ceturtais bērns, 4 ģimenēs dzimis piektais bērns, 3 ģimenēs sestais un divās ģimenēs septītais bērniņš. Laulībā dzimis 61 bērns, atzīta paternitāte 49 bērniem. Nav ieraksta reģistros par bērna tēvu 4 bērniem. Aizvadītais gads īpaši laimīgs bija divās ģimenēs, kurās piedzimuši dvīnīši.
Populārākie un neparastākie bērnu vārdi
Vārdu izvēle ļoti “raiba” un daudzveidīga. 12 dzimšanas reģistros ir ierakstīti vecāku izvēlētie un likumā atļautie divi vārdi. Meitenēm – Nora Anna, Sallija Mija, Nikola Nika, Mia Emīlija. Zēniem – Alberts Ādams, Lūkass Pauls, Valts Kārlis, Klāvs Adrians, Gabriels Henriks, Eliots Jānis, Orlando Kevins, Rodrigo Rauls. Meitenēm populārākais vārds, ko vecāki dāvājuši – Paula (3), Adelīna, Maija, Karolīna, Patrīcija, Amanda, Olīvija, Luīze (2). Zēniem iecienītākie vārdi - Mārcis (3), Gustavs, Pauls, Everts, Kurts (2). Vecāki saviem mazuļiem izvēlējušies arī latviskus vārdus: Maija, Elza, Miķelis, Jānis, Kārlis, Augusts, Dāvis. Pērn mazuļu vecāki bijuši radoši, izvēloties savām atvasēm neparastus vārdus: meitenēm – Tifānija, Zīle, Romija; zēniem – Hanss, Heino, Brajens, Nikalaijs, Orlando.
Bērnu, deklarētās dzīvesvietas: Smiltene – 39, Ape – 4, Apes pagasts – 4, Bilskas pagasts – 9, Blomes pagasts – 3, Brantu pagasts – 7, Drustu pagasts – 3, Grundzāles pagasts – 2, Launkalnes pagasts – 7, Palsmanes pagasts – 2, Raunas pagasts – 12, Smiltenes pagasts – 11, Trapenes pagasts – 2, Variņu pagasts – 1, Virešu pagasts – 4.
Jaunākajai ligavai 23, bet vecākajai - 76 gadi
Nodaļā 2025. gadā reģistrētas 63 laulības. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgta 61 laulības reģistrācija. Uz Raunas Evaņģēliski luteriskās baznīcas paziņojuma pamata sastādīti 2 laulības reģistri.
Laulībā pirmo reizi stājās – 45 vīrieši un 41 sieviete, otro reizi – 16 vīrieši un 20 sievietes, trešo reizi – 2 vīrieši un 2 sievietes. Pirmo reizi laulībā devušies 36 pāri, savukārt 27 gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā laulībā. Jaunākajam līgavainim bija 26 gadi, vecākajam – 74, jaunākajai līgaviņai – 23 gadi, vecākajai – 76 gadi. Visvairāk laulības reģistrētas augustā (16) un jūnijā (10), vismazāk – janvāra (1), marta un novembra mēnešos.
43 gadījumos ģimenes izvēlējušās vīra uzvārdu, 12 ģimenēs katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 6 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu, viena ģimene veidojusi kopīgu dubultuzvārdu un vienā ģimenē vīrs izvēlējies sievas uzvārdu.
Dzimtsarakstu nodaļā tiek saņemti tiesu un notāru spriedumi par laulības šķiršanu un uz šo dokumentu pamata nodaļā reģistrēto laulību reģistros tiek izdarīta attiecīga atzīme. 2025. gadā tika saņemti 23 paziņojumi par laulības šķiršanu.
Izplatītākie nāves cēloņi
Dzimtsarakstu nodaļā 2025. gadā reģistrēti 199 miršanas fakti, to skaitā 173 novada iedzīvotāji un 26 citās pašvaldībās dzīvojošie. Mirušas 123 sievietes un 76 vīrieši. Mirušo personu skaita teritoriālais sadalījums: Smiltene – 57; Ape – 11; Apes pagasts – 8; Bilskas pagasts – 11; Blomes pagasts – 6; Brantu pagasts – 7; Drustu pagasts – 1; Gaujienas pagasts – 6; Grundzāles pagasts – 9; Launkalnes pagasts – 10; Palsmanes pagasts – 9; Raunas pagasts – 9; Smiltenes pagasts – 7; Trapenes pagasts – 11; Variņu pagasts – 4; Virešu pagasts – 7. Mirušo personu sadalījums pēc vecumiem: 0-1 gada 1 persona, 31-40 gadi 2 personas; 41-50 gadi 2 personas; 51-60 gadi 9 personas; 61-70 gadi 31 persona; 71-80 gadi 48 personas; 81-90 gadi 82 personas; 91-100 gadi 24 personas. Visaugstākais mirušo personu skaits bija jūlijā un decembrī (24), vismazākais augustā (7). Apkopotā informācija liecina, ka 2025. gadā galvenie nāves cēloņi – sirds saslimšanas (70), vēža intoksikācija (35), asinsvadu saslimšanas (39), plaušu slimības (16), nieru slimības (14), alkohola intoksikācija (7), noslīkšana (2), pakāršanās (1) un citi (15).