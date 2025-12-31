Smiltenes novadā skaidro, kurus ceļus no sniega attīra pirmos
Saistībā ar snigšanu Smiltenes novadā visā teritorijā tiek nodrošināti ziemas uzturēšanas darbi. Ceļu un ielu tīrīšana notiek prioritārā secībā, ievērojot ceļu uzturēšanas klases.
Vispirms tiek tīrīti ceļi un ielas ar augstāku satiksmes intensitāti, kā arī galvenās ietves, kuras nepieciešamības gadījumā tiek apstrādātas ar pretslīdes materiāliem.
Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem Smiltenes novadā sniega tīrīšanā ir iesaistīti vairāki izpildītāji un tehnikas vienības:
-
SIA “ACBR” ziemas uzturēšanai Smiltenē nodrošina 3 tehnikas vienības.
-
SIA “Smiltenes NKUP” Smiltenē veic ietvju tīrīšanu, darbos iesaistot 3 minitraktorus.
-
Palsmanes un Variņu pagastos katrā piesaistīta 1 traktortehnikas vienība, bet intensīvas snigšanas gadījumā tiks piesaistīta papildu tehnika.
-
Raunas pagastā sniega tīrīšanos nodrošina 2 tehnikas vienības.
-
Apes pilsētas ielas un Apes pagasta lauku ceļus tīra Ernests Purakalns, kura rīcībā ir 3 tehniskās vienības.
-
Apes tranzītielas (Pasta, Dzirnavu, Skolas un Loka ielas) uztur VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”, izmantojot smago tehniku.
-
Blomes, Trapenes un Gaujienas pagastā katrā vietā sniega tīrīšanas darbos iesaistīta 1 traktortehnikas vienība.
-
Smiltenes pagastā – 2 traktortehnikas vienības.
-
Grundzāles pagastā sniega tīrīšanu nodrošina:
- Z/S “Purvkalni” ar traktoru John Deere 6330,
- KB “Aumeisteri” ar traktoru Claas Ares 657 RZ.
Virešu pagastā darbus veic SIA “ZZK Agro” ar traktoru Valtra T154H.
Visi izmantotie traktori ir aprīkoti ar sniega lāpstām.
Aicinām iedzīvotājus rēķināties ar ziemas apstākļiem, plānojot savas ikdienas gaitas, un atcerēties, ka pašvaldība nodrošina sniega tīrīšanu tikai uz pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem ceļiem un ielām. Privāto teritoriju, ceļu, iebrauktuvju, ietvju un daudzdzīvokļu māju pagalmu uzturēšana ir attiecīgo īpašnieku vai apsaimniekotāju atbildība.
Pašvaldība aicina visus satiksmes dalībniekus – gan autovadītājus, gan gājējus – būt īpaši uzmanīgiem, ievērot drošu ātrumu un distanci, kā arī rēķināties ar iespējamiem satiksmes apgrūtinājumiem intensīvas snigšanas laikā.