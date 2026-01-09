Smiltenes novadā daļēji atcelts aizliegums atrasties uz ledus
Smiltenes novadā daļēji atcelts aizliegums atrasties uz ledus atsevišķās ūdenstilpēs, vienlaikus saglabājot aizliegumu pārējās novada ūdenstilpēs, informēja pašvaldības komunikācijas speciāliste Zane Ērgle-Mežule.
Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu ir grozīts 2025. gada 24. novembra rīkojums par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus. Līdz turpmākam pašvaldības rīkojumam, ievērojot drošības prasības, atļauts atrasties uz Bilskas ezera un Blomes dzirnavezera.
Vienlaikus pašvaldība norāda, ka aizliegums atrasties uz ledus pārējās Smiltenes novada ūdenstilpēs joprojām ir spēkā.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot drošības prasības, izvērtējot ledus stāvokli arī tajās ūdenstilpēs, kur aizliegums ir atcelts.
Pašvaldība turpinās sekot situācijai un nepieciešamības gadījumā informēs par izmaiņām.
Kā vēstīts, atrasties uz ledus aizliegts Apes pilsētā uz Vaidavas upes pie hokeja laukuma un Druvas dīķa, Bilskas pagastā uz Mēru ūdenskrātuves, Blomes pagastā uz Asuāna ezera un Steģu gravas ūdenskrātuves.
Brantu pagastā nedrīkst atrasties uz ledus uz Brantu ezera un Strantes ezera, Drustu pagastā - uz Krogus, Seisuma, Dūķu, Brengūža un Draudzesskolas ezeriem un Skolas dīķa, Gaujienas pagastā - uz Anniņu dīķa, Zvārtavas ezera un Gaujas upes Gaujienas ciema teritorijā, Grundzāles pagastā - uz Palsas upes Grundzāles ciema teritorijā.
Palsmanes pagastā aizliegts atrasties uz Palsas un Rauzas upes Palsmanes ciema teritorijā un Kļavaisas uzstādinājuma, Raunas pagastā - uz Skolas, Lauktehnikas, Galdniecības un Dzirnavu dīķa un Lubūža ezera, Smiltenes pagastā - uz Krusta dīķa, Smiltenes pilsētā - uz Tepera ezera, Vidusezera un Tiltleju ezera, Trapenes pagastā - uz Vidusdīķa, Pasta un Peldu dīķa, Variņu pagastā - uz Palsas upes uzstādinājuma.
Aizliegums atrasties uz ledus nav attiecināms uz zemledus makšķerniekiem, kuri aprīkoti ar sertificētu drošības kombinezonu, kas paredzēts zemledus makšķerēšanai, apavu radzēm, glābšanas pīķiem (nagiem, radzēm), vergu ledus biezuma un izturības noteikšanai, kā arī glābšanas auklu - virvi vai līni.