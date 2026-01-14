FOTO: paziņoti “Lielās mūzikas balvas 2025” nominanti un mūža ieguldījuma laureāti
Lielās mūzikas balvas žūrija trešdien, 14. janvārī, preses konferencē paziņoja Lielās mūzikas balvas 2025 nominantus un balvas par mūža ieguldījumu saņēmējus. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 6. martā koncertzālē “Cēsis” plkst. 19.00.
Lielās mūzikas balvas 2025 nominantu paziņošanai veltītajā preses konferencē piedalījās: kultūras ministre Agnese Lāce, „Latvijas Koncerti” valdes locekle Zanda Strumpe, “Latvijas Sabiedriskā medija” galvenā redaktore Anita Brauna, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis un Signet Bankas valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons.
Paziņoti "Lielās mūzikas balvas" nominanti
Lielās mūzikas balvas 2025 žūriju pārstāvēja: žūrijas priekšsēdētaja, muzikoloģe, mākslas doktore, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja Ieva Rozenbaha; muzikoloģe, pedagoģe un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja Iveta Grunde; diriģents, Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala; kultūras žurnāliste, Latvijas Radio 3 „Klasika” programmu vadītāja un Latvijas Televīzijas atbildīgā redaktore Anete Ašmane-Vilsone.
“Lielā mūzikas balva ir pateicība nozares izcilniekiem par viņu nemainīgi augstvērtīgo sniegumu ne vien pašu mājās, bet arī nesot Latvijas vārdu pasaulē. Vienlaikus, rīkojot Lielās mūzikas balvas pasniegšanu ārpus Rīgas, vēlamies akcentēt, ka Latvija ir izcils piemērs arī tam, ka, pateicoties valsts atbalstam, daudzveidīgi un kvalitatīvi kultūras notikumi ir pieejami iedzīvotājiem visos Latvijas reģionos,” akcentē kultūras ministre Agnese Lāce.
Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā. 1993. gadā Latvijas Republikas Kultūras ministrija, pēc toreizējā kultūras ministra Raimonda Paula iniciatīvas, pieņēma lēmumu ik gadu izcilākos sasniegumus mūsu valsts mūzikas dzīvē godināt ar speciālu balvu. LMB augsto prestižu gan sabiedrībā, gan mūziķu aprindās nodrošina respektablas žūrijas darbs, kuras dalībnieki visu gadu apmeklē koncertus un ik mēnesi satiekas sēdēs. Janvāra sākumā žūrija izvirza LMB iepriekšējā gada nominantus, par kuriem paziņo īpašā Kultūras ministrijas preses konferencē, un tikai pirms paša LMB pasniegšanas pasākuma notiek žūrijas balsojums par laureātiem.
LMB pasākumu organizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti".
Žūrija paziņojusi nominantus vairākās kategorijās, izceļot gan pieredzējušus nozares profesionāļus, gan jaunos talantus.
Par mūža ieguldījumu balvai izvirzīti:
ērģelniece Larisa Bulava un komponists, muzikologs Georgs Pelēcis.
Gada jaunais mākslinieks:
diriģente Anastasija Kildiša, dziedātājs Eduards Rediko un trompetists Mārtiņš Zujs.
Gada koncerts nominācijā izvirzīti pieci koncertnotikumi:
-
“Dzīvības elpa” – Evilena Protektore, Krišjānis Bremšs, Toms Timofejevs, Artjoms Sarvi, Volha Zaharova (30. janvārī, VEF Jazz Club; rīkotājs – VEF Kultūras pils);
-
“Nakts vēstules dejotājai” – Elza Leimane, Matīss Čudars, Arve Henriksen, Anders Jormin, Ivars Arutjunjans, Latvijas Radio koris, diriģents Kaspars Putniņš (18. jūnijā, Rīgas cirkā; rīkotājs – “Latvijas Koncerti”);
-
Taņs Duņs “Budas pasija” – 28. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncerts (5. septembrī, Rīgas Kongresu namā; rīkotājs – Valsts akadēmiskais koris “Latvija”);
-
“Apkalna. Fausts. Znotiņš.” – Starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla ORGANismi atklāšanas koncerts (10. oktobrī, Latgales vēstniecībā GORS);
-
“Marina Rebeka. Solokoncerts. Draugi – Andrejam Žagaram” – Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Mikēle Gamba (18. oktobrī Cēsīs un 21. oktobrī LNOB).
Par izcilu interpretāciju nominēti:
čelliste Magdalēna Ceple, diriģents Tarmo Peltokoski un dziedātāja Inna Kločko.
Par izcilu sniegumu gada garumā izvirzīti:
dziedātāja Zanda Švēde, pianists Reinis Zariņš, Valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga”, dziedātāja Katrīna Paula Felsberga un orķestris “Rīga”.
Par izcilu darbu ansamblī nominēti:
vijolniece Magdalēna Geka, trompetists Kristians Kalva un apvienība “Trio Tresensus” – Līga Griķe, Aigars Raumanis, Uģis Upenieks.
Gada jaundarbs kategorijā nominēti:
Jāņa Petraškeviča koncerts “Tas, kas šeit bija pirms”, Jēkaba Jančevska Pirmā simfonija (Ērģeļsimfonija) un Annas Veismanes cikls “Četras dziesmas ar Kārļa Skalbes vārdiem”.
Par izcilu sniegumu džezā izvirzīti:
sitaminstrumentālists Kaspars Kurdeko, saksofonists Toms Rudzinskis un vibrofonists, taustiņinstrumentālists Miķelis Dzenuška.