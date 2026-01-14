Šie produkti kļūst par greznību: ko inflācija izsvītro no mūsu iepirkumu groziem
foto: Paula Čurkste/LETA
Latvijā gada vidējā inflācija pērn bija 3,7%.
Sabiedrība

Šie produkti kļūst par greznību: ko inflācija izsvītro no mūsu iepirkumu groziem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Latvijā pērn gada vidējā inflācija sasniedza 3,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Lai gan 2025. gada decembrī patēriņa cenas mēneša laikā pat nedaudz samazinājās (par 0,1%), gada griezumā cenas tomēr pieauga par 3,5%. Visstraujākais cenu kāpums skāris tieši pārtikas produktus un ar mājokli saistītos pakalpojumus.

Šie produkti kļūst par greznību: ko inflācija izsv...

Visstraujāk dārgākie pārtikas produkti

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas gada laikā palielinājās par 4,2%, taču atsevišķu produktu sadārdzinājums bijis krietni lielāks:

  • kafija – +26,4%

  • liellopu gaļa – +24,7%

  • žāvētas, kūpinātas vai sālītas zivis – +24,1%

  • olas – +17,4%

  • šokolāde – +16%

  • mājputnu gaļa – +15,9%

  • augu eļļa – +13,2%

  • žāvēti augļi un rieksti – +11,9%

  • tēja – +8,6%

  • konditorejas izstrādājumi – +6,7%

Pieaugusi arī jogurta, svaigu dārzeņu un maizes cena, lai gan šo produktu sadārdzinājums bijis mērenāks.

Vienlaikus daļa pārtikas produktu kļuvuši lētāki – piemēram, sviests (-9,3%), brokastu pārslas (-8,7%), kartupeļi (-7,6%), milti (-7,1%) un olīveļļa (-12,5%).

Straujš kāpums arī mājokļa izmaksās

Ar mājokli saistīto preču un pakalpojumu cenas gada laikā pieauga par 6,9%. Vislielākais kāpums reģistrēts:

  • elektroenerģijai – +13,5%

  • kanalizācijas pakalpojumiem – +13,5%

  • ūdensapgādei – +10,3%

  • mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem – +10,3%

  • apsaimniekošanas pakalpojumiem – +7,9%

  • īrei – +7,3%

Pieaugusi arī siltumenerģijas, atkritumu savākšanas un dabasgāzes cena.

Citas jomas

Veselības aprūpē cenas gada laikā kāpušas par 2,5%, sadārdzinoties ārstu pakalpojumiem un zobārstniecībai. Atpūtas un kultūras pakalpojumi kļuvuši dārgāki par 2,6%, bet restorānu un ēdināšanas pakalpojumi – par 4,2%.

Savukārt degviela gada laikā kļuvusi nedaudz lētāka (-1,6%), tāpat samazinājušās alus, vīna, stipro alkoholisko dzērienu un lietotu automašīnu cenas.

Inflācijas dinamika

Salīdzinājumam – 2024. gadā gada vidējā inflācija Latvijā bija 1,3%, bet 2023. gadā – 8,9%. Augstākais cenu kāpums pēdējā desmitgadē tika fiksēts 2022. gadā, kad inflācija sasniedza 17,3%.

Tēmas

InflācijaCentrālā statistikas pārvalde

Citi šobrīd lasa