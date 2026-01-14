Aktieris Jēkabs Reinis vadīs aktiermeistarības skolu Subatē
Pazīstamais Latvijas teātra un kino aktieris Jēkabs Reinis 2026. gada sākumā dosies uz Subati, lai vadītu aktiermeistarības skolu. Trīs dienu laikā dalībniekiem būs iespēja attīstīt publiskās runas, improvizācijas un aktiermeistarības prasmes.
2026. gada sākumā Subate uz dažām dienām kļūs par teātra un kino radošo centru – uz Augšdaugavas novadu dosies pazīstamais Latvijas teātra un kino aktieris Jēkabs Reinis, lai Subatē vadītu trīs dienu Aktiermeistarības skolu pieaugušajiem. Šis notikums apliecina, ka profesionāla līmeņa radošas meistarklases notiek ne tikai lielajās pilsētās, bet arī Latvijas novados.
Aktiermeistarības skola Subatē paredzēta divos norises laikos – no 23. līdz 25. janvārim un no 20. līdz 22. februārim. Programmas saturs abās reizēs būs vienāds, savukārt pasniedzēju sastāvā iespējamas nelielas atšķirības. Trīs dienu intensīvajās meistarklasēs dalībnieki apgūs aktiermeistarības pamatus skatuvei un kino, trenēs publisko runu, improvizāciju, dialogu un monologu veidošanu, kā arī iemaņas darbam kameras priekšā un uz skatuves.
Meistarklašu galvenais vadītājs būs aktieris Jēkabs Reinis. Programmu papildinās citu pieredzējušu nozares profesionāļu darbs – Latvijas Nacionālā teātra aktieris Egils Melbārdis, Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves kustības asociētā profesore un skatuves pedagoģe Rita Lūriņa, runas mākslas un aktiermākslas pedagoģe Māra Liniņa, Latvijas Nacionālā teātra galvenā grimētāja Gunda Zvirbule, profesionāls kaskadieris un boksa treneris Romāns Vēveris, kastinga režisore un “Casting Bridge” vadītāja Gunita Groša, kā arī mūziķis un kino režisors Aigars Grauba. Šogad programma tiek īstenota sadarbībā ar kastinga aģentūru “Casting Bridge”.
Aktiermeistarības skola paredzēta dažādu profesiju pieaugušajiem – gan tiem, kuri vēlas attīstīt publiskās uzstāšanās prasmes un pārliecību auditorijas priekšā, gan amatierteātru aktieriem, kino masu skatu dalībniekiem un interesentiem, kuri vēlas iesaistīties Latvijas vai ārvalstu kino projektos. Dalībniekiem tiek nodrošinātas ne tikai meistarklases, bet arī ēdināšana un nakšņošana Subates skolā.
Iepriekšējo gadu dalībnieki šo skolu raksturo kā intensīvu, iedvesmojošu un praktiski vērtīgu pieredzi, kas sniedz gan konkrētas prasmes publiskai uzstāšanai, gan jaunu skatījumu uz aktiermākslu un sevis izpausmi ikdienā.
Aktiermeistarības skolas norisi atbalsta Augšdaugavas novada pašvaldība, bet organizē biedrība “Subatieši sanākam, domājam, darām.”