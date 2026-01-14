No rītdienas pieaugs starppilsētu autobusu un vilcienu biļešu cenas
Sākot ar 2026. gada 15. janvāri pieaugs reģionālā sabiedriskā transporta - autobusa un vilcienu - braukšanas maksa.
Kā ziņo VSIA "Autotransporta direkcija" (ATD), izmaksas stāsies spēkā līdz ar Sabiedriskās transporta padomes (STP) 2025. gada 4. septembrī apstiprinātajām izmaiņām reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas tarifos.
Tarifu izmaiņas ir orientētas uz pārvadājumu attālumiem, ņemot vērā reģionu pieejamību. Zonu sistēmā maksa palielināsies par 0,30 EUR, savukārt ārpus zonām un garākos braucienos pieaugums būs mazāks - 0,20 EUR.
Piemēri vilciena pārvadājumiem:
- Rīga – Imanta: 1.50 € → 1.50 €
- Rīga–Sigulda: 2.50 € → 2.80 €
- Rīga–Dubulti: 2.00 € → 2.30 €
- Rīga – Liepāja 8.90 € → 9.10 €
- Rīga – Salaspils 2.00 € → 2.30 €
- Rīga – Aizkraukle 3.50 € → 3.80 €
Piemēri autobusu pārvadājumiem:
- Liepāja–Grobiņa: 1.00 € → 1.20 €
- Rīga–Dubulti: 2.00 € → 2.30 €
- Kombuļi–Kazanova: 0.70 € → 0.90 €
- Rīga – Rēzekne 11.70 € → 11.90 €
ATD atgādina, ka visas biļetes, kas iegādātas līdz 14. janvārim, būs derīgas līdz to termiņa beigām, bet no 15. janvāra biļetes tiks pārdotas tikai pēc jaunā tarifa.
Abonementa biļešu pircējiem atlaides paliek nemainīgas arī pēc tarifu izmaiņām. Šī pieeja ir vērsta uz lojalitātes veicināšanu, nodrošinot, ka ikdienas pasažieri turpina saņemt izdevīgus nosacījumus. Abonementa biļetes ļauj būtiski ietaupīt:
- 30 dienu biļete tiek aprēķināta kā 20 braucieni, bet atmaksājas jau pēc 21. brauciena.
- Pieejamas arī 1, 3 un 5 dienu biļetes, kā arī braucienu skaita biļetes ar atlaidēm līdz 20%.
Visām sociāli aizsargātajām pasažieru grupām braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajos maršrutos saglabājas 100% apmērā, un transporta izmantošanas kārtība nemainās. Atvieglojumi attiecas uz: bērniem, kas nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; personām ar invaliditāti un viņu pavadoņiem; bērniem bāreņiem, audžuģimenēs un izglītības iestādēs līdz 24 gadu vecumam un politiski represētām personām; daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību īpašniekiem - vecākiem 50%, skolēniem, studentiem, bērniem 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, visiem 40% apmērā no abonementa biļetes cenas.
Atbilstoši STP lēmumam braukšanas maksas tarifu pārskata regulāri ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā uzkrāto inflācijas līmeni un vidējās darba samaksas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.