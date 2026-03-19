PTO brīdina: karš Tuvajos Austrumos var strauji bremzēt pasaules tirdzniecību
Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) ceturtdien brīdināja, ka karadarbības Tuvajos Austrumos dēļ šogad varētu būtiski palēlināties globālās tirdzniecības pieauguma temps.
PTO prognozē, ka globālā tirdzniecība šogad varētu pieaugt vien par 1,4%, salīdzinot ar 4,6% kāpumu 2025. gadā.
"Ilgstošs enerģijas cenu kāpums varētu palielināt riskus pasaules tirdzniecībai, kas varētu negatīvi ietekmēt pārtikas nodrošinātību un radīt izmaksu spiedienu uz patērētājiem un uzņēmumiem," sacīja PTO ģenerāldirektore Ngozi Okondžo-Iveala.
Kopš ASV un Izraēlas bruņotie spēki 28. februārī sāka karu pret Irānu, Teherāna ir atbildējusi ar uzbrukumiem vairākām Tuvo Austrumu valstīm un gandrīz pilnībā bloķējusi kuģu satiksmi Hormuza šaurumā, caur ko tika pārvadāta piektdaļa no visā pasaulē iegūstamās naftas.
Un šķiet, ka konflikts saasinās, jo visā reģionā tiek veikti masveida uzbrukumi naftas un gāzes ieguves, kā arī uzglabāšanas un transporta infrastruktūrai.
Ņemot vērā izteikto neskaidrību saistībā ar kara ietekmi un tā ilgumu, PTO ceturtdien iepazīstināja ar diviem iespējamajiem scenārijiem attiecībā uz pasaules tirdzniecības attīstību šogad.
Pirmajā scenārijā, kurā nav ņemti vērā iespējamie enerģijas cenu radītie satricinājumi, tiek prognozēts, ka šogad globālā tirdzniecība pieaugs par 1,9%, salīdzinot ar 4,6% kāpumu pērn.
Šajā scenārijā paredzēta neliela pasaules ekonomikas izaugsmes tempa palēnināšanās no 2,9% pērn līdz 2,8% šogad un 2027. gadā.
PTO norāda, ka šajā scenārijā preču tirdzniecība šogad normalizētos neatkarīgi no kara Tuvajos Austrumos pēc straujās izaugsmes 2025. gadā, ko veicināja pieprasījuma kāpumas pēc ar mākslīgo intelektu saistītajiem produktiem.
Otrajā scenārijā PTO brīdina, ka gadījumā, ja jēlnaftas un sašķidrinātās dabasgāzes cenas saglabātos augstas visa gada garumā, tas samazinātu 2026. gada globālās ekonomikas pieauguma prognozi par 0,3 procentpunktiem.
Tas savukārt samazinātu šā gada globālās tirdzniecības pieauguma prognozi par 0,5 procentpunktiem, teikts PTO paziņojumā.
"Tas nozīmētu, ka preču tirdzniecības apjoms pasaulē scenārijā ar augstām enerģijas cenām pieaugtu vien par 1,4%," vēstī PTO, piebilstot, ka arī pakalpojumu tirdzniecība šogad pieaugtu lēnākā tempā, proti, par 4,1%.
PTO ekonomisti gan norāda, ka pastāv arī iespēja, ka preču tirdzniecības pieaugums varētu būt spēcīgāks par prognozēto, ja karadarbība Tuvajos Austrumos būs īslaicīga un ar mākslīgo intelektu saistītu preču tirdzniecība saglabāsies augsta.
Šādā gadījumā preču tirdzniecības pieaugums pasaulē šogad varētu sasniegt 2,4% un 2,7% nākamgad.