"ASNS Ingredient" Latvijā īsteno vēl nebijuša mēroga ambīciju
Zirņi taču liekas tik vienkārša lieta. Un tomēr tieši tepat Latvijā audzēti zirņi ir pamatā, iespējams, inovatīvākajai un ambiciozākajai ražošanas idejai pēdējo gadu laikā. Proti, uzņēmums "ASNS Ingredient" Jelgavā šobrīd būvē zirņu proteīna rūpnīcu un dara to ar vērienu – ieguldot 132 miljonus eiro.
Tik lieli projekti vienmēr ir kompleksi un "ASNS Ingredient" nav izņēmums – viņu stāsts var noderēt visiem, kas interesējas par mūsdienu uzņēmējdarbības attīstību no idejas un klaja lauka līdz rūpnīcai un eksportam.
Projekts, kas apvieno tradīciju, tehnoloģiju un apjomīgu finanšu kapitālu
Kā stāsta "ASNS Ingredient" valdes loceklis Edgars Ruža, jaunās ražotnes mērķis konceptuāli ir savienot kaut ko ļoti tradicionālu – zirņus un to proteīnu – ar pavisam modernām pārmaiņām, kuru ietvaros arvien vairāk cilvēku gan Eiropā, gan citviet pasaulē izvēlas pārtikā augu, nevis dzīvnieku valsts proteīnu. Zirņu proteīns ļauj dzīvot veselīgi un uzņemt vairumu vajadzīgo uzturvielu, neēdot gaļu. Turklāt zirņos nav izplatītu alergēnu, kas ir piena produktos, gaļā vai vairumā citu augu valsts produktos.
"ASNS Ingredient" ieceri finansē vienlaicīgi Attīstības finanšu institūcija "Altum" ar 53,6 miljonu eiro investīciju un Rietumu Banka, kas projektam izsniegusi 40 miljonu eiro kredītu. Investīciju apjoms "ASNS Ingredient" ieceri padara par vienu no lielākajiem jaunajiem privātā biznesa projektiem Latvijā daudzu gadu garumā.
Rūpnīcas būvniecība tika sākta pagājušā gada sākumā un strauji virzās uz priekšu – noslēgumam tuvojas būvniecības process, jau ir piegādātas visas iekārtas un notiek to montāža. Vasarā jau tiek plānoti pirmie iekārtu testi. Pēc iekārtu uzstādīšanas un testēšanas paredzēts, ka rūpnīca sāks pilnvērtīgu darbu 2027. gada sākumā un tās pārstrādes jauda būs 70 000 tonnu zirņu gadā, no kuriem tiks ražots zirņu proteīna izolāts, ciete, proteīna koncentrāts un šķiedrvielas. Šīs izejvielas, savukārt, tiek tālāk izmantotas pārtikas produktu ražošanā gala patērētājiem, piemēram, piena vai gaļas produktu aizstājējos. Plānots, ka lielāko daļu produkcijas uzņēmums eksportēs, un ārvalstu partneri jau ir identificēti.
No ražošanas viedokļa zirņu Latvijā pietiek, bet zirņu proteīna pieprasījums nav apmierināts daudzos eksporta tirgos. Kā uzsver Edgars Ruža, "ASNS Ingredient" mērķis nav radīt tikai ražotni, bet gan veidot Latvijā jaunu augu valsts proteīnu ražošanas centru un ekosistēmu, izmantojot mūsu dabiskās priekšrocības, pieredzi un kapitālu.
"ASNS Ingredient" pierāda, ka Latvijā var piesaistīt patiesi lielu finansējumu izaugsmei
"ASNS Ingredient" ir pierādījums uzreiz vairākiem būtiskiem biznesa attīstības finansēšanas aspektiem. Proti, pirmkārt, uzņēmuma vadības komanda ir parādījusi, ka ambiciozai, bet pieredzē un zināšanās sakņotai iecerei ir iespējams piesaistīt Latvijas mērogam milzīgu kapitālu. Un otrkārt, ka šādu finansējumu ir iespējams nodrošināt lielā mērā nākotnē balstītai idejai. "ASNS Ingredient" strādās samērā jaunā tirgū, kurš šobrīd tikai attīstās, taču rūpnīcas vadītāju plāni ir tik detalizēti, ka finansētāji ir pārliecināti par to izdošanos.
Taču finansējumam šeit vēl divi nozīmīgi faktori. Kā saka Rietumu Bankas valdes loceklis un Kredītu pārvaldes vadītājs Artūrs Jukšs, bankām ir svarīgi redzēt, ka projekta attīstītāji ir domājuši par plānu A un B un arī C. Kas notiks, ja kaut kas tiks kavēts? Kas notiks, ja kādā tirgū eksporta ieceres tomēr nepiepildīsies? Kas notiks, ja nokritīs cenas? Kas notiks, ja ražotne strādās tikai ar nepilnu jaudu kādu laiku? Visi šie un vēl daudzi citi faktori ir jāpārbauda finanšu jūtīguma analīzē, lai pārliecinātos, ka ikdienas neizbēgamās pārmaiņas nenozīmē projekta neveiksmi. Kā saka Artūrs Jukšs, mēs visi gribam ticēt vislabākajam iznākumam, taču, lai izdotos ļoti liela mēroga biznesa projekts, ir jābūt gataviem visiem scenārijiem. "ASNS Ingredient" šo analīzi ir izdarījis un Rietumu Banka veica apjomīgu darbu no savas puses, lai iedziļinātos katrā ieceres detaļā.
Otrs būtiskais faktors ir tas, ka projektu atbalsta uzreiz vairākas finanšu institūcijas, kas iecerei dod vairāk drošības. Katra ir veikusi savas pārbaudes un savu riska izvērtējumu, un dalīts finansējums arī samazina kredītiestādes riska uztveri, kas, savukārt, ļauj nodrošināt finansējumu par labāku cenu. Jo finansēs vienmēr strādā dzelzs likums – augstu risku finansē tikai par augstām likmēm, kas projektu būtiski sadārdzinātu. "ASNS Ingredient" gadījumā detalizētais projekta redzējums, attīstītāju pieredze, pašu ieguldījums un vairāku finansētāju iesaiste šo riska un naudas cenas attiecību ir samazinājuši līdz tādam līmenim, kas projektu ļaus īstenot ekonomiski veiksmīgi.
"ASNS Ingredient" ir arī sabalansēta īpašnieku struktūra, kurā katrs dod ne tikai kapitālu, bet arī specifiskas tirgus zināšanas un iespējas. Proti, uzņēmumā 51,42% pieder Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai "Latraps", bet 48,44%, pieder pieredzējušam Vācijas pārtikas ražošanas uzņēmumam "Pfeifer & Langen" International - 48,44%. Mazākas uzņēmuma daļas ir arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai "Barkavas arodi" - 0,13%, bet lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai "Durbes grauds" pieder 0,01%.