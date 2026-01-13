Sabiedrība
Šodien 10:36
Neatmaksā naudu, nepiegādā preces - šie 8 uzņēmumi Latvijā iekļauti PTAC Melnajā sarakstā
Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Melnajā sarakstā iekļauti 8 uzņēmumi, kuri nav izpildījuši savas saistības pret patērētājiem, tostarp nav nodrošinājuši līgumam atbilstošas preces vai pakalpojumus, nav ņemtas vērā prasības par atteikuma tiesību izmantošanu, nav atmaksājuši samaksāto naudu un nav izpildījuši Patērētāju strīdu risināšanas komisijas pieņemto lēmumu.
Melnajā sarakstā iekļautie komersanti ir no dažādām nozarēm, kas ikdienā ir nozīmīgas patērētājiem – automašīnu tirdzniecība, tūrisma pakalpojumi, mēbeļu un mājsaimniecības preču iegāde, arī e-komercija.
Šajā sarakstā iekļauj uzņēmumus gadījumos, kad patērētāja tiesības ir būtiski aizskartas, uzņēmums nav izpildījis Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu un nav atlīdzinājis patērētāja zaudējumus.
Uzņēmumi, kas iekļauti Melnajā sarakstā:
- SIA “Longo Latvia”. Patērētājam piegādāta līguma noteikumiem neatbilstoša automašīna, samaksātā nauda netika atmaksāta.
- SIA “BALTIC WORLD” (zināms kā Anex Tour). Līguma noteikumiem neatbilstošs tūrisma pakalpojums, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda.
- SIA “BigTour Tickets”. Nav veikta naudas atmaksa par nenotikušu ceļojumu.
- SIA “Māja elpo”. Līguma noteikumiem neatbilstoša ventilācijas sistēma, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda.
- SIA “JA Mēbeles”. Nepiegādāts dīvāns, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda.
- SIA “vienmer.lv”. Atteikuma tiesību neievērošana, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda.
- SIA “KALISART”. Atteikuma tiesību izmantošanas ierobežošana, iegādājoties bērnu ratus.
- SIA “Rocket Science”. Līguma noteikumiem neatbilstoši apavi, patērētājam netika nodrošināta preces maiņa.
PTAC aicina patērētājus pirms līguma slēgšanas vai pirkuma veikšanas pārbaudīt informāciju PTAC Melnajā sarakstā un īpaši piesardzīgi izvērtēt darījumus ar tajā iekļautajiem uzņēmumiem.