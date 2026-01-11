VIDEO, FOTO: "Mēs ar tevi!" Ādažu novadā notiek pikets Miķelsones atbalstam
Šodien pie Ādažu novada domes ēkas notiek pikets, lai atbalstītu par demisiju paziņojušo domes priekšsēdētāju Karīnu Miķelsoni (LRA).
Piketa iniciatore Sanita Augstkalne dalās, ka piketu nolēmusi rīkot pēc tam, kad bijusī priekšsēdētāja Miķelsone sociālajos medijos publiskojusi emocionālu vēstījumu par situāciju domē, kur viņai vairs nav vairākuma atbalsta.
Augstkalne uzsver, ka viņa nav saistīta ne ar vienu politisko spēku, taču iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās atbalstījusi Miķelsones sarakstu un uzskata, ka viņas vadībā pašvaldība ir attīstījusies. Augstkalne uzskata, ka iedzīvotājiem ir jābūt pilsoniski aktīviem ne tikai reizi četros gados, aizejot uz pašvaldību vēlēšanām, lai nobalsotu, bet arī tad, kad pašvaldībā sākas politiskās nesaskaņas.
Viņa piketa norisi saskaņojusi pašvaldībā. Aculiecinieks Jauns.lv pavēstīja, ka pie Ādažu novada domes ēkas šobrīd ir daudz cilvēku.
Ceturtdien domes Finanšu komitejas ārkārtas sēdē bija plānots izskatīt pašvaldības 2026. gada budžeta projektu.
Astoņiem deputātiem balsojot "par", septiņiem "pret", budžeta projektu tika nolemts vēl neskatīt, bet uzdot to pārstrādāt nedēļas laikā, iekļaujot deputātu 2025. gada laikā domes komiteju un domes sēdēs izteiktos priekšlikumus un prioritāri iekļaujot finansējumu iedzīvotāju un politisko partiju vajadzību apmierināšanai.
Vairāki deputāti pārmeta, viņuprāt, nevienlīdzīgu finanšu sadalījumu starp novada pagastiem un ciemiem.
Lēmumu atkāpties priekšsēdētāja pieņēma, uzskatot notikušo par neuzticības izteikšanu.
Kā aģentūra LETA uzzināja Ādažu domē, priekšlikumu neizskatīt sagatavoto budžeta projektu iesniedza no Nacionālās apvienības un Jaunās konservatīvās partijas ievēlētais deputāts, pašlaik bezpartejiskais Imants Krastiņš.
Par šo priekšlikumu balsoja Krastiņš, Arta Deniņa, Jānis Leja (LPV), Zintis Varts (LPV), Karina Sprūde (SV/AJ), Raivis Pauls (ZZS), Gatis Miglāns (ZZS) un Ģirts Dubkēvičs (P).
Pret šo priekšlikumu balsoja Miķelsone, viņas frakcijas biedri Kerola Dāvidsone, Kristīne Lakševica, Arnis Rozītis, Antra Krasta, Ieva Roze un Jānis Vaivads (LZP).
Kā noskaidroja LETA, viens no iespējamiem Ādažu mēra amata kandidātiem ir pašreizējais domes priekšsēdētājas vietnieks Gatis Miglāns (ZZS), kurš pēc Miķelsones atkāpšanās pilda mēra amata pienākumus.