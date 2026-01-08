Miķelsone atkāpjas no Ādažu mēres amata
Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem vienoties par Ādažu pašvaldības 2026. gada budžetu, no amata atkāpusies Ādažu domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (LRA). Politiķe pati notikušajā vaino politiskās spēlītes.
Kā liecina pašvaldības mājaslapā publicētā informācija, ceturtdien domes Finanšu komitejas ārkārtas sēdē bija plānots izskatīt pašvaldības 2026. gada budžeta projektu. Astoņiem deputātiem balsojot "par", septiņiem "pret", budžeta projekts netika izskatīts, bet tika uzdodots to pārstrādāt nedēļas laikā, iekļaujot deputātu 2025. gada laikā domes komiteju un domes sēdēs izteiktos priekšlikumus un prioritāri iekļaujot finansējumu iedzīvotāju un politisko partiju vajadzību apmierināšanai.
Vairāki deputāti norādīja arī uz nevienlīdzīgu finanšu sadalījumu starp novada pagastiem un ciemiem. Lēmumu atkāpties priekšsēdētāja pieņēma, uzskatot notikušo par neuzticības izteikšanu. Miķelsone domes priekšsēdētājas amatu turpinās pildīt līdz nākamajai domes sēdei.
Miķelsone notikušajā vaino politiskās spēlītes
Miķelsone pēc notikušā dalījusies ar skaudru ierakstu vietnē "Facebook". "Galvaspilsētas ZZS un PRO "bruģa" rotaļas ir sasniegušas mūsu pašvaldības politisko skatuvi tepat pie Gaujas. Kas īsti notiek? Tiek organizēts apvērsums jeb Ādažu novada vadības maiņa," norāda politiķe.
"Galma apvērsumi vienmēr ir slidena lieta. Visas “karaļu indēšanas” galmos vai “Novičoka smidzināšanas” uz durvju rokturiem vai apakšbiksēm liecina par negodīgiem mēģinājumiem tikt pie varas neglīti, zemiski un negodīgi. Novākt tos, kas ir lielāki par pašiem puča rīkotājiem. Tagad kaut kas līdzīgs tiek organizēts pie mums."
"Mēs līdz šim esam bijuši atbildīga komanda, godīgi strādājuši gan sava Ādažu novada gan iedzīvotāju labā. Jā, esam atbildīga LRA komanda. Vēlēšanās ieguvām 6 no 15 deputātu vietām. Vienojāmies par stabilu sadarbību ar partneriem. Taču iesāktais pašlaik tiek klupināts un bremzēts. Zemnieku 2 deputāti un pirmo reizi ievēlētais Progresīvo deputāts ķērušies “pie ieročiem” un pieprasa jaunu koalīcijas līgumu. Rīko apvērsumu jeb iebraukšanu mūra sienā."
"Šāds solis tiek sperts laikā, kad intensīvi strādājam pie 2026.gada budžeta. Īstenošanas stadijā atrodas vairāki desmiti ārfinansētu projektu, risināmi jaunas izglītības infrastruktūras jautājumi, kā arī siltumapgādes risinājumi, kas tieši ietekmē iedzīvotāju maciņus šodien un nākotnē."
"Ja ZZS un PRO jaunais kurss tiek virzīts jauna politiska bloka būvēšanai: “Latvija pirmajā vietā” + Imants Krastiņš + “Suverēnā vara”, tad tas ir viņu pašu politiskās un cilvēciskās atbildības jautājums. Ar atsevišķām personām šajā politiskajā lokā jau iepriekš ir saistīti kriminālprocesi un notiesājoši spriedumi par kukuļdošanu, kas sabiedrībai nepārprotami signalizē par politiskās kultūras un godprātības problēmām," norāda Miķelsone.
"Bīstamas spēles. Šādos apstākļos ir būtiski būt godīgiem un atklātiem – gan pret koalīcijas partneriem, gan pret iedzīvotājiem. Tagad būtu jāiet uz priekšu, nevis jāapstājas un jākašķējas. Kā turpmāk vajadzētu rīkoties, ja izskatāmo jautājumu tālākai virzībai komiteju vai domes sēdēs bez brīdinājuma tiek nobalsots pretēji? Klaigāt un sašust jeb tomēr vienoties un strādāt tālāk? Mūsu darbs nav viegls, jo jāņem vērā atšķirīgās vajadzības abos pagastos – Ādažos un Carnikavā. Jāmeklē kompromisus, lai dzīves līmenis uzlabotos."
"Kāpēc šo visu rakstu publiski? Tāpēc, ka arī mūsu vēlētājiem ir jāzina, ka šī nav diskusija par darba kvalitāti, idejām, mērķiem vai alternatīviem risinājumiem. Nē, tā ir ciniska politiskās varas pārdale jeb aizkulišu spēles, izsperot ķeblīti sēdošajam jeb iebelžot pa potītēm skrejošajam. Proti – apzināta traucēšana tam, kurš strādā un dara. Bez atklātas sarunas un bez skaidra redzējuma par to, kāds būs nākamais solis Ādažu novadam."
"Mūsu lēmumi netiek pieņemti populistiski, bet gan balstoties datos, finanšu aprēķinos un ilgtermiņa interesēs. Ne visi šie lēmumi bija populāri, bet tie bija nepieciešami novada attīstībai un cilvēku labklājībai."
"Uzskatām, ka nevajadzētu veidot mākslīgus konfliktus tikai tāpēc, ka gribas augstākus amatus un pie horizonta spīd parlamenta vēlēšanas ar jaunām iespējam Rīgā. Mums Ādažu novads ir svarīgāks par jebkuru politisko ambīciju. Tieši tāpēc mēs turpināsim iestāties par caurspīdīgu lēmumu pieņemšanu, uzraudzīsim, lai iesāktie projekti netiktu apturēti vai izmantoti politiskām rotaļām, darbiniekus pieņemsim konkursa kārtībā, aizstāvēsim iedzīvotāju intereses neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo Carnikavā vai Ādažos, neatkarīgi no tā, vai atrodamies koalīcijā vai opozīcijā."
"Ticam, ka novada attīstība nav balstīta amatos, bet atbildībā un rūpēs par novadu, un politiķa atbildība sākas ar godīgu attieksmi pret cilvēkiem. Ādažu novads nav politisko eksperimentu arēna. Tās ir mūsu mājas," uzsver Miķelsone.