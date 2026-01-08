Rinkēvičs uzstāj uz valsts iesaisti koncertzāles "Gors" pārvaldībā
Valstij ir jāpārņem Latgales vēstniecības “Gors” pārvaldība, uzsver Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, norādot, ka koncertzāle Rēzeknē nav tikai reģionālas nozīmes kultūras objekts, bet būtisks latviskās un latgaliskās identitātes centrs visas valsts mērogā.
Ceturtdien, 8. janvārī, Rīgas pilī Edgars Rinkēvičs tikās ar kultūras ministri Agnesi Lāci. Tikšanās laikā puses pārrunāja SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” jeb Latgales vēstniecības “Gors” turpmāko darbību un pārvaldību, kā arī ar projektu “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā” saistītās aktualitātes un jautājumus par sabiedriskā medija saturu mazākumtautību valodā.
Sarunā ar kultūras ministri Valsts prezidents atkārtoti uzsvēra, ka Latgales vēstniecības “Gors” nozīme sniedzas tālāk par repertuāra izvēli vai finanšu rādītājiem.
“Valstij ir jāpārņem Latgales vēstniecība "Gors" un jāizveido tāds pārvaldības modelis, kas vislabāk nodrošina latviskās un latgaliskās identitātes saglabāšanu un attīstību. Jāņem vērā arī Latgales reģiona un valsts austrumu pierobežas specifika, kā arī notiekošais pasaulē,” uzsvēra Rinkēvičs.
Prezidents norādīja, ka uz “Goru” jāraugās ne tikai kultūrpolitikas, bet arī nacionālās drošības kontekstā, vērtējot tā lomu ilgtermiņā.
Vienlaikus Valsts prezidents informēja, ka tuvākajā laikā plāno ar Ministru prezidenti un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru pārrunāt nepieciešamās darbības, lai nekavētos ar valsts iesaisti Latgales vēstniecības “Gors” pārvaldībā.
Konteksts
Iepriekš ziņots, ka Rēzeknes pašvaldības politiķi jau decembra vidū pauda ieceri koncertzālei izvēlēties citu pārvaldības formu, norādot, ka "Goram" veiktais funkciju audits esot skaidri iezīmējis problēmas iestādes darbā. Pašvaldība uzsvēra, ka tā "Goram" katru gadu piešķir dotāciju no sava budžeta, "pretī sagaidot gan kvalitāti, gan pašas iestādes darbu, kas vērsts uz dotācijas samazināšanu un ieņēmumu palielināšanos". Bet pēc audita vietvara pauda, ka izvērtē iespēju Latgales vēstniecību "Gors" pārveidot par iestādi vai izvēlēties citu pārvaldības formu.
Pašvaldība uzsvēra, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir noteikt, kāds pārvaldības un darbības formāts "Goram" spēs nodrošināt lielāku efektivitāti, caurspīdīgumu un būtisku pašu ieņēmumu pieaugumu. Vietvara ziņoja, ka tiek izvērtēts gan pašreizējais kapitālsabiedrības modelis, gan alternatīvas - iestādes vai cita pārvaldības forma.
Pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV), komentējot situāciju ar kultūras piedāvājumu Rēzeknē, sacīja, ka netiek izslēgta arī iespēja "Gora" telpas iznomāt, lai pasākumus koncertzālē rīkotu privātais uzņēmums.
Pēc šī paziņojuma Latvijas Mūzikas padome uzsvēra, ka tā vēlas iesaistīties diskusijā par "Gora" nākotni. Turklāt padome uzsvēra, ka koncertzāle līdz šim spējusi piedāvāt augstvērtīgi kvalitatīvu māksliniecisko programmu, pilnvērtīgi izmantojot tās akustiskos risinājumus.
Padomes ieskatā "Gors", kam ir nozīmīga loma reģionālajā kontekstā, ir neatņemama un stratēģiska reģionālo koncertzāļu tīkla sastāvdaļa. Koncertzāles izveidē ir ieguldīti publiskā sektora finansiālie līdzekļi, un padome atgādina, ka koncertzāles darbībai ik gadu tiek piešķirts valsts budžeta finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF), kas domāts profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai reģionā.