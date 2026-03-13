OHL izslēgšanas turnīrs sākas ar "Liepājas hokeja komandas" uzvaru
"Liepājas hokeja komanda" piektdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) izslēgšanas spēles sāka ar uzvaru sāka mājās ar 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) pārspējot Tallinas "Panter", un sērijā līdz trim uzvarām panākot 1-0.
Mača ceturtajā minūtē mājiniekiem vairākumu realizēja Dominīks Sadausks, bet četras minūtes vēlāk 2:0 panāca Roberts Friedenfelds. Trešā perioda otrajā minūtē laukuma saimniekiem vadību nostiprināja Rinalds Vutkevičs, pēc pāris minūtēm Riko Velja vienus vārtus atguva, bet 70 sekundes pirms beigu signāla Dāniels Andersons meta ripu tukšos vārtos.
Divos vārtu guvumos asistēja Alberts Emīls Šnepste, bet vārtos Mihaels Valenta atvairīja 24 no 25 metieniem.
Sērijā līdz trim uzvarām otrā spēle notiks svētdien Tallinā, bet trešais mačs nākamajā otrdienā Liepājā. Ja būs nepieciešamas vairāk par trim spēlēm, tās notiks ceturtdien Tallinā un nākamsestdien Liepājā.
Abas komandas savā starpā šosezon tikās piecas reizes, un visos mačos uzvarēja "Liepājas hokeja komanda", svinot panākumus ar 7:2, 7:3, 8:2, 3:0 un 5:2.
Regulārajā čempionātā Liepājas komanda ierindojās trešajā vietā, pirmo pozīciju zaudējot pēdējās kārtas mačā, kurā ar 2:4 atzina "Mogo"/RSU pārākumu, kas tad arī ieņēma pirmo vietu. Savukārt "Panter" ierindojās piektajā pozīcijā.
Otrajā OHL ceturtdaļfināla pārī spēkus samēros Kijivas "Capitals" un Rīgas "Prizma". Šī sērija sāksies rīt, un mači norisināsies katru otro dienu.
Regulārā čempionāta kopvērtējumā pirmo vietu ar 64 punktiem 40 mačos izcīnīja "Mogo"/RSU, bet otrā ar tādu pašu punktu skaitu finišēja "Zemgale"/LBTU, abām vienībām iekļūstot pusfinālā.
Trešo vietu ar 63 punktiem ieņēma "Liepājas hokeja komanda", kurai ar 61 punktu sekoja Kijivas "Capitals". Rīgas "Prizma" sakrāja 36 punktus, Tallinas "Panter" - 34, "Rīgas Hokeja skola" tika pie 28 punktiem, Elektrēnu "Energija" - pie 20 punktiem, bet Viļņas "Hockey punks" regulāro čempionātu noslēdza ar 18 punktiem.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.