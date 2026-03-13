Vai tiešām premjeres nedienās vainojami viņas komunikācijas speciālisti? Amatu atstāj jau ceturtais
Šovakar uzzinājām, ka darbu Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) birojā noslēgusi premjeres padomniece komunikācijas jautājumos Anna Ūdre. Viņa dažu gadu laikā ir jau ceturtā, kas amatu atstāj.
Kā skaidro kancelejā, lēmums pieņemts saistībā ar “jauniem profesionālajiem izaicinājumiem un turpmākajām karjeras iespējām”.
Ministru prezidentes birojā Ūdre nostrādāja gadu un divus mēnešus. Darbu birojā turpina padomniece Inga Vasiļjeva, kura atbild par starpnozaru sadarbības un stratēģiskās komunikācijas jautājumiem, informē kancelejā.
Kā norāda kancelejā, papildus par komunikācijas jautājumiem mediji varot sazināties ar Ministru kabineta Stratēģiskās komunikācijas un koordinācijas departamenta konsultanti Madaru Sakoviču, kura arī ir ciešā saziņā ar Ministru prezidentes biroju.
Smaga nedēļa Siliņas publiskajam tēlam
Nupat amatu pametusī Ilze Ūdre bija jau ceturtā komunikācijas padomniece Evikas Siliņas birojā. Siliņai stājoties Ministru prezidentes amatā, par viņas komunikācijas padomnieku kļuva bijušais žurnālists Aleksis Zoldners.
Vēlāk Zoldners pameta amatu, lai pievienotos Eiropas Parlamenta deputāta Mārtiņa Staķa (P) Rīgas birojam. Tolaik sniegtie iemesli bija ļoti līdzīgi Ūdres sniegtajiem – par profesionālajiem izaicinājumiem.
Pēc Zoldnera aiziešanas amatu ieņēma Edīte Matuseviča, kura nostrādāja tikai aptuveni mēnesi. Pēc Matusevičas nāca Elīna Lidere un ieņēma amatu no 2024. gada novembra līdz 2025. gada 1. aprīlim, kad šos darbus Siliņas birojā pārņēma nu jau arī amatu pametusī Ūdre.
Jāpiebilst, ka ar ziņu par Ūdres aiziešanu no Siliņas biroja noslēdzas premjeres tēlam salīdzinoši smaga nedēļa. Virkni jautājumu izpelnījās Siliņas intervija ceturtdienas “Rīta panorāmā”, kur Siliņa brīžiem izteicās neprecīzi un lika apšaubīt kompetenci atsevišķos jautājumos. Pēcāk smagu kritiku – viņas ziņojums Saeimā par valdības darbu.