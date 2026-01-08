Nozīmīgas izmaiņas: Eiropas Savienībā stājas spēkā jauns regulējums
2026. gada 1. janvārī Eiropas Savienībā (ES) ir stājies spēkā jauns rotaļlietu regulējums, kas ievērojami pastiprinās prasības rotaļlietu drošībai un aizsardzībai, portālu Jauns.lv informēja Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
Eiropas Parlamenta un Padomes regula par rotaļlietu drošumu (turpmāk – Regula) aizstāj iepriekš spēkā esošo Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par rotaļlietu drošumu.
Jaunā Regula stājās spēkā 2026. gada 1. janvārī un pilna piemērošana attiecībā uz tirgū laistām rotaļlietām sāksies 2030. gada 1. augustā, ļaujot ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem pielāgoties jaunajām prasībām.
ES rotaļlietu drošības noteikumi ir vieni no stingrākajiem pasaulē.
To mērķis ir aizsargāt bērnus, vienlaikus veicinot rotaļlietu brīvu apriti vienotajā tirgū. ES noteikumi nosaka būtiskās drošības prasības, kurām rotaļlietām jāatbilst, lai tās varētu laist ES tirgū neatkarīgi no tā, vai tās ir ražotas ES vai trešajās valstīs.
Regula sniedz bērnu aizsardzību, spēlējoties ar rotaļlietām, paredzot stingrākus ierobežojumus bīstamu ķīmisko vielu izmantošanai rotaļlietās, kas ir īpaši kaitīgas bērniem, tostarp endokrīno sistēmu traucējošām vielām, PFAS jeb tā sauktajām "mūžīgajām ķīmiskajām vielām", bisfenoliem un alerģiskām smaržvielām, īpaši rotaļlietās, kas paredzētas bērniem līdz trīs gadu vecumam.
Šie pasākumi būtiski samazina riskus bērnu veselībai un ilgtermiņa attīstībai.
Vienlaikus jaunā Regula arī uzlabos šo noteikumu izpildi, paļaujoties uz digitālajām tehnoloģijām.
Visām rotaļlietām (t.sk. tiešsaistes veikalos un platformās) būs nepieciešama digitāla produkta pase (DPP) – katrai rotaļlietai turpmāk būs pieejama digitāla informācija par tās izcelsmi, atbilstību un drošību, izmantojot kvadrātkodu vai līdzīgu risinājumu.
Šis digitālais mehānisms palīdzēs uzlabot muitas un tirgus uzraudzību un nodrošinās patērētājiem pieejamu informāciju un brīdinājumus, izmantojot kvadrātkodu.
Regula paredz arī plašāku un padziļinātu drošības novērtēšanu, kas ietver ķīmisko, mehānisko, fizisko, elektrisko, ugunsdrošības un higiēnas risku izvērtēšanu pirms rotaļlietas nonākšanas tirgū.
Šī ir viena no nozīmīgākajām izmaiņām rotaļlietu drošības regulējumā pēdējo gadu laikā. Tā sniedz vecākiem lielāku pārliecību par bērniem iegādātajām rotaļlietām un vienlaikus paaugstina kvalitāti visai rotaļlietu nozarei.