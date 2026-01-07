Daudzdzīvokļu ēka Bauskas ielā 15 pēc gāzes sprādziena.
Sāk izmaksāt krīzes pabalstu cietušajiem Bauskas ielas iedzīvotājiem
Otrdien, 6. janvārī, līdz darba dienas beigām Rīgas Sociālajā dienestā bija saņemti 50 iesniegumi par krīzes pabalsta piešķiršanu Bauskas ielas 15 mājas iedzīvotājiem, kuru īpašums cietis gāzes sprādzienā, informē Antra Gabre, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore.
Vakar pabalsts piešķirts 20 mājsaimniecībām. Tādējādi līdz 6. janvārim iedzīvotājiem kopumā pārskaitīts 21 840 eiro, kas nodrošina atbalstu 34 cietušajiem.
Šodien turpinās iesniegumu izskatīšana un pabalstu pārskaitīšana. Pašvaldība turpina darbu, lai visi iesniegumi tiktu izskatīti pēc iespējas operatīvāk un nepieciešamais atbalsts sasniegtu iedzīvotājus bez kavēšanās.