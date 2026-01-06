"Neredzēju tur nekādus “dzīvniekus”!" Rīgas mērs apsekojis numuriņus, kuros izmitināti Bauskas ielas ēkas iedzīvotāji
Pēc traģiskā gāzes sprādziena Bauskas ielā vairāk nekā 50 negadījumā cietušā nama iedzīvotāji iesnieguši pieteikumus krīzes pabalstam, savukārt septiņi iemītnieki pieteikušies ilgtermiņa pagaidu mājokļa saņemšanai, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” aktuālo situāciju pēc negadījuma komentēja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (PRO).
Pats mērs traģēdijas brīdī atradies pie Raiņa pieminekļa, jo grasījies ar bērniem doties slidot. “Plānus mainīju, steidzos uz notikuma vietu un nonācu tur 20 minūtes pēc negadījuma. Tur jau bija ieradies “Rīgas satiksme” autobuss, izsaucām vēl vienu, lai visiem pietiek vietas,” atceras Kleinbergs , “gribētu teikt, ka glābšanas darbi notika ļoti operatīvi, visi dienesti darbojās labi.”
Kleinbergs stāsta, ka cietušo skaits, kam nepieciešama palīdzība, negadījuma vakarā esot bijis ļoti mainīgs. “Zināmā mērā tā ir tāda nelaimīga sakritība, ka tas notika Jaunajā gadā, jo 5-6 izmitināšanas vietās, uz kurām zvanīja pašvaldības policijas darbinieki, jautājot, vai ir brīvi numuriņi, bija aizņemti.”
Savukārt komentējot izskanējušās runas par antisanitārajiem apstākļiem, kādos esot izmitināti cietušie, Kleinbergs teic: “Pats apsekoju nākamajā dienā numuriņus, neredzēju es tur nekādus “dzīvniekus”…” Mērs gan atzīst, ka, iespējams, varbūt nevajadzēja visus cietušos vest uz vienu adresi, bet gan uz trim dažādām vietām, bet dinamika bijusi tāda, ka vilcināties ilgi nedrīkstēja. Pulkstens 21.00 cilvēki vēl sēdējuši autobusā cerībā, ka tiks atpakaļ mājās.
Pirmo trīs stāvu iedzīvotājiem nākamajā dienā bija iespēja paņemt savas mantas, bet diemžēl ceturtajā stāvā drošības apsvērumu dēļ ieeja ir liegta. Lai gan Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja šodien spriedīs par tālāko rīcību, Rīgas mērs uzsver, ka lēmumi tuvākajām divām nedēļām ir jau pieņemti – Civilās aizsardzības komisija svētdien lēma, ka māja tiks apsargāta, pagarinātas pagaidu uzturēšanās iespējas līdz 15 dienām un visiem sprādzienā cietušajiem tiks izmaksāts krīzes pabalsts minimālās algas apmērā. Ja ģimenē ir vairāki ģimenes locekļi, tad līdz divu mināmolo algu apmēram.
Jau ziņots, ka gāzes sprādzienā Torņakalnā, daudzdzīvokļu namā Bauskas ielā, gāja bojā divi cilvēki - persona, kas kādā dzīvoklī veica nelegālas darbības ar gāzes vadu, un gāzes apgādes kompānijas "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi. Vēl divi cilvēki cietuši.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika nelegāli sabojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā daļēji sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Pēc sprādziena mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija aizliegta. Pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis nekavējoties pieaicināt sertificētu būvspeciālistu un veikt ēkas tehnisko apsekošanu. Tas nepieciešams, lai noteiktu bojājumu apmēru, kā arī nosacījumus ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai un iespējamos atjaunošanas scenārijus.