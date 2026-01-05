Daudzdzīvokļu mājas sabrukums pēc gāzes sprādziena Torņakalnā
Rīgā, Torņakalnā, gāzes sprādziena dēļ daļēji sagruvis daudzstāvu ēkas jumts un daļa piektā stāva, apstiprināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ...
Pēc gāzes sprādziena Bauskas ielā apdrošinātāji sākuši izmaksāt atlīdzības
Saistībā ar traģisko gāzes sprādzienu daudzdzīvokļu mājā Rīgā, Bauskas ielā, risku apdrošināšanas kompānijas "Balta", "If P&C Insurance" ("If") un "Compensa Vienna Insurance Group" ("Compensa") cietušajiem klientiem sākušas izmaksāt pirmās atlīdzības.
Kopumā šobrīd izmaksātā atbalsta summa pirmās nepieciešamības preču iegādei un pagaidu mājokļa nodrošināšanai pārsniedz 16 000 eiro.
Apdrošināšanas sabiedrībā "Balta" (PZU grupa) šajā ēkā ir apdrošināti astoņi dzīvokļi. "Baltas" Privātpersonu produktu vadības pārvaldes vadītājs Armands Lagons informēja, ka visiem astoņiem klientiem izmaksāta vienreizēja kompensācija 1000 eiro apmērā (kopā 8000 eiro). Šī summa paredzēta pirmās nepieciešamības preču un apģērba iegādei, ņemot vērā, ka iedzīvotājiem liegta iekļūšana mājā, lai paņemtu personīgās mantas.
"Balta" saviem klientiem atlīdzinās arī līdzvērtīgas dzīvesvietas īri un fiksētos komunālos maksājumus (ūdens, elektrība, apkure, kā arī apsardze, TV un internets) cietušajā dzīvoklī. Lagons norāda – ja māju nebūs iespējams atjaunot vai dzīvokļu īpašnieku kopība lems par tās neatjaunošanu, klientiem tiks atlīdzināta dzīvokļu tirgus vērtība. Savukārt, ja ēka tiks atjaunota, tiks segti gan dzīvokļa remonta, gan mājas konstruktīvo elementu atjaunošanas izdevumi.
Tikmēr risku apdrošinātājs "If", kurā apdrošināti divi dzīvokļi, kopumā izmaksājis aptuveni 7000 eiro. Īpašs atbalsts sniegts kādai ģimenei ar trim bērniem un vecmammu – viņiem piešķirta ārpuskārtas palīdzība vairāk nekā 3500 eiro apmērā droša pagaidu mājokļa nodrošināšanai, kā arī 1000 eiro pirmās nepieciešamības preču iegādei.
Otram "If" klientam izmaksāti 1800 eiro kā kompensācija par negūtajiem ienākumiem no dzīvokļa izīrēšanas.
Savukārt kompānijā "Compensa" cietušajā ēkā apdrošināti trīs dzīvokļi. Saņemot pirmo atlīdzības pieteikumu, veikta vienreizējās palīdzības izmaksa 1500 eiro apmērā neatliekamo ikdienas izdevumu segšanai. "Compensa" informē, ka papildus vienreizējai palīdzībai klienti saņems atlīdzību par pagaidu dzīvokļa īres izdevumiem. Atlīdzības par īpašuma bojājumiem tiks izmaksātas, tiklīdz būs iespējams novērtēt un aprēķināt nodarītos zaudējumus.
Visi apdrošinātāji uzsver, ka ir sazinājušies ar saviem klientiem, lai sniegtu informāciju par atbalsta iespējām un turpmāko rīcību.
Jau ziņots, ka piektdien, 2. janvārī, piecstāvu dzīvojamā mājā Rīgā, Bauskas ielā 15, notika gāzes sprādziens, kuru izraisīja nelegāli bojāts gāzes vads. Sprādziena rezultātā sagruva ēkas augšējie stāvi un jumts. Negadījumā gāja bojā divi cilvēki, bet vairāki guva traumas. Pašvaldība nodrošina pagaidu izmitināšanas iespējas tiem iedzīvotājiem, kuri palikuši bez pajumtes.