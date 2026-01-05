Pēc gāzes sprādziena Bauskas ielā "Compensa" izmaksājusi pirmo vienreizējo palīdzību 1500 eiro apmērā
Saistībā ar gāzes sprādzienu daudzdzīvokļu mājā Rīgā, Bauskas ielā, apdrošināšanas kompānija "Compensa Vienna Insurance Group" ("Compensa") pirmdien saņēmusi pirmo apdrošināšanas pieteikumu un saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem veikusi vienreizējās palīdzības izmaksu 1500 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja apdrošinātājs. Kopumā sprādzienā cietušajā ēkā "Compensa" apdrošinājusi trīs dzīvokļus.
Vienreizējā palīdzība paredzēta, lai segtu neatliekamos ikdienas izdevumus situācijā, kad dzīvesvieta uz laiku nav izmantojama, kā arī nodrošinātu iespēju iegādāties pirmās nepieciešamības preces.
"Compensa" informē, ka papildus vienreizējai palīdzībai klienti saņems atlīdzību par pagaidu dzīvokļa īres izdevumiem, savukārt apdrošināšanas atlīdzības par bojājumiem tiks izmaksātas tiklīdz tiks novērtēti un aprēķināti nodarītie zaudējumi.
Apdrošinātāja darbinieki jau ir sazinājušies ar visiem klientiem, kuru īpašumi ir apdrošināti šajā ēkā, lai sniegtu informāciju par atbalsta iespējām, pieteikumu iesniegšanas kārtību un atlīdzību saņemšanu.
"Compensa" turpina darbu ar katru gadījumu individuāli un aicina klientus sazināties ar apdrošinātāju arī turpmāk, ja rodas papildu jautājumi vai nepieciešams atbalsts.
Risku apdrošinātāja "Balta" iepriekš informēja, ka kompānijā apdrošināti astoņi dzīvokļi, kas atrodas šajā mājā.
Pēc sprādziena evakuētajiem cilvēkiem, kuriem liegta uzturēšanās mājā, "Balta" izmaksās vienreizēju kompensāciju 1000 eiro, lai var iegādāties pirmās nepieciešamības preces, apģērbus un citas nepieciešamās lietas. Ja tiks noteikts, ka mājā nevar uzturēties, līdz tā netiks atjaunota, "Balta" atlīdzinās arī līdzvērtīgas dzīvesvietas īri, fiksētos komunālos maksājumus - ūdens, elektrības, apkures maksājumi -, kā arī apsardzes kompānijas, televīzijas un interneta pakalpojuma sniedzēju ikmēneša maksājumus cietušajā dzīvoklī.
Apdrošināšana atlīdzinās arī izdevumus par sprādzienā cietušo dzīvokļu atjaunošanu un klienta atbildību par kopīpašumu.
Kā ziņots, sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā Torņakalnā piektdien, 2. janvārī, notika nelegāli bojāta gāzes vada dēļ. Tā rezultātā sagruvuši ēkas augšējie stāvi un jumts, no mājas evakuēti iedzīvotāji, vairāki cilvēki guvuši traumas, bet divi gājuši bojā. Pašvaldība nodrošina pagaidu izmitināšanas iespējas sprādzienā cietušajiem iedzīvotājiem.