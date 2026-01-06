Dabas aizsardzības pārvalde izsolē pārdevusi divus brūnos lāčus. Cena pārsniedz divus tūkstošus eiro
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) izsolē par 2250.60 eiro pārdevusi divus īpaši aizsargājamos Ursus arctos lāčus, kas tika atsavināti mini zoodārzam “Raptors Park” Augšdaugavas novada Demenes pagastā.
Lāči zoodārzā nonāca pirms vairākiem gadiem, kad tie vēl bija lācēni. Kā norādīja “Raptors Park” īpašnieks Aleksandrs Kalačovs, dzīvnieki visticamāk tika izņemti no savvaļas un vēlāk pamesti, līdz nonāca Zoo. Par notikušo sākotnēji tika ierosināts kriminālprocess, kas vēlāk tika izbeigts. Tā kā lāči, visticamāk, bija savvaļas dzīvnieki, tie kļuva par valsts īpašumu, bet praktiskā aprūpe palika zoodārza ziņā.
Viens no lāčiem ir tēviņš, bet otrs - mātīte. Izsoles sākumcena bija 1710,- eiro un izsoles solis bija 50,- eiro. Pēc izsoles noslēguma zoodārzs "Raptors Park" paziņoja, ka viņi ir izsoles uzvarētāji un izteica pateicību iedzīvotājiem, ar kuru palīdzību izdevās nodrošināt to, ka ķepaiņi paliek vidē, kurā tie uzauguši.
"Vēlamies no visas sirds pateikties visiem, kas nepalika vienaldzīgi un aktīvi piedalījās līdzekļu vākšanā lāču izpirkšanai DAP rīkotajā izsolē.
Pateicoties jūsu atbalstam, ziedojumiem, informācijas pārpublicēšanai un tam, ka nepalikāt vienaldzīgi, šiem dzīvniekiem tagad ir dota iespēja drošai un cienīgai dzīvei," pauž “Raptors Park”.
"Jūs esat pierādījuši, ka kopā mēs varam aizsargāt tos, kuri paši nespēj lūgt palīdzību. Paldies ikvienam, kurš ziedoja jebkuru summu — katrs cents bija svarīgs. Paldies tiem, kas mūs atbalstīja ar vārdiem, dalījās ar informāciju un ticēja mūsu panākumiem. Tas ir kopīgs mērķis un kopīga uzvara. Jūs esat devuši lāčiem nākotni," pauda Zoo pārstāvji.
Jau ziņots, ka pēc izsoles izziņošanas “Raptors Park” sociālajos tīklos vērsās pie sabiedrības ar aicinājumu palīdzēt savākt līdzekļus lāču izpirkšanai. Zoodārza saimnieki uzsvēra, ka lāči jau ilgstoši pieraduši pie esošās vides un cilvēkiem, kas par tiem rūpējas. Viena lāča uzturēšanai dienā nepieciešams ievērojams pārtikas daudzums – augļi, gaļa, specializētā barība un vitamīni, kā arī atbilstošs voljērs.