Dabas aizsardzības pārvalde plāno izsolīt divus brūnos lāčus
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) izsolē plāno atsavināt divus brūnos lāčus, kas patlaban mitinās mini zoodārzā “Raptors Park” Augšdaugavas novada Demenes pagastā. Informācija par izsoli publicēta valsts izsoļu portālā, un tā paredz valsts īpašumā esošās kustamās mantas pārdošanu, ziņo Lsm.lv.
Kā raksta Lsm.lv, abi lāči – tēviņš un mātīte – zoodārzā nonāca pirms vairākiem gadiem, kad tie vēl bija lācēni. Kā stāsta “Raptors Park” īpašnieks Aleksandrs Kalačovs, dzīvnieki tika pamesti, un par notikušo sākotnēji ierosināts kriminālprocess, kas vēlāk izbeigts. Tā kā lāči, visticamāk, bija savvaļas dzīvnieki, tie kļuva par valsts īpašumu, bet praktiskā aprūpe palika zoodārza ziņā.
DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode apstiprina, ka dzīvnieki ir valstij piekritīgā manta, kas izņemta kriminālprocesa ietvaros. Pēc procesa noslēguma un jaunā regulējuma spēkā stāšanās valsts mantu šādos gadījumos nedrīkst nodot bez atlīdzības, tādēļ vienīgais tiesiskais risinājums ir izsole.
Izsole izsludināta 12. decembrī, tās sākumcena ir 1700 eiro, bet solis – 50 eiro. Pieteikšanās paredzēta līdz 22. decembrim, savukārt izsole noslēgsies 5. janvārī.
Tikmēr “Raptors Park” sociālajos tīklos vērsies pie sabiedrības ar aicinājumu palīdzēt savākt līdzekļus lāču izpirkšanai. Zoodārza saimnieki uzsver, ka lāči jau ilgstoši pieraduši pie esošās vides un cilvēkiem, kas par tiem rūpējas. Viena lāča uzturēšanai dienā nepieciešams ievērojams pārtikas daudzums – augļi, gaļa, specializētā barība un vitamīni, kā arī atbilstošs voljērs.
DAP norāda, ka gadījumā, ja izsolē nepieteiksies neviens pircējs un netiks atrasta cita piemērota vieta dzīvnieku izmitināšanai, var nākties lemt par radikālākiem risinājumiem, tostarp eitanāziju. Šāda situācija izgaismo ilgstošu problēmu – Latvijā trūkst piemērotu vietu, kur izmitināt savvaļas plēsīgos dzīvniekus, kas nonākuši valsts aprūpē.
Lāču turpmākais liktenis būs atkarīgs no izsoles rezultātiem un tā, vai izdosies rast ilgtermiņā dzīvniekiem drošu un piemērotu risinājumu.