Autovadītāju ievērībai: šorīt apledojums īpaši apgrūtina braukšanu Saldus apkārtnē
Šorīt īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi apledojuma dēļ ir izveidojušies uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Saldus apkārtnē.
Arī centrālajā daļā un Latgalē apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 85 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi uz galvenajiem autoceļiem:
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Blīdenes līdz Skrundai;
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) posmā no Rīgas līdz Saulkrastiem;
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šosejas (A6) posmā no Jaunjelgavas līdz Daugavpilij;
- Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai;
- Jelgavas šoseja (A8) posmā no Rīgas līdz Olainei;
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem un no Kalvenes līdz Liepājai;
- Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai;
- Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) visā posmā;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
Īpaši apgrūtināta braukšana uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem ir Saldus apkārtnē. Uz visiem pārējiem reģionālajiem autoceļiem braukšanas apstākļi ir apgrūtināti.
Aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.