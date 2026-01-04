Pie Liepājas jūrā bojāts optiskais kabelis
Netālu no Liepājas Baltijas jūrā sabojāts optiskais kabelis. Par to savā mikroblogošanas vietnē paziņojusi Ministru prezidente Evika Siliņa.
Baltijas jūrā netālu no Liepājas ir konstatēts privātuzņēmumam piederoša optiskā kabeļa bojājums. Latvijas sakaru lietotājus incidents nav ietekmējis. Esmu saziņā ar Krīzes vadības centru un atbildīgajiem dienestiem, kamēr Valsts policija ir uzsākusi pārbaudi un turpinās apstākļu…— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 4, 2026
Premjere paziņojusi, ka kabelis pieder privātam uzņēmumam un Latvijas sakaru lietotājus notikušais nav ietekmējis.
"Esmu saziņā ar Krīzes vadības centru un atbildīgajiem dienestiem, kamēr Valsts policija ir uzsākusi pārbaudi un turpinās apstākļu noskaidrošana," paziņojusi Siliņa.
Savukārt Valsts policija paziņojusi, ka saņēmusi informāciju par to, ka 2. janvārī Baltijas jūrā, netālu no Liepājas, Latvijas teritoriālajos ūdeņos ir bojāts kāda privātuzņēmuma optiskais kabelis. Nekavējoties tika sākta apstākļu skaidrošana. Noskaidrots, ka iespējamais vainīgais ir kāds kuģis, kurš saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienesta izanalizēto informāciju, ir virzījies virs neaktīva kabeļa, tad mainījis kursu uz aktīvo - nu jau bojāto - kabeli.
4. janvārī Valsts policijas darbinieki sadarbībā ar Krasta apsardzes dienestu, kā arī citiem iekšlietu dienestiem ir uzkāpuši uz konkrētā kuģa, kurš šobrīd atrodas Liepājas ostā, un ir saziņā ar tā apkalpi. Šobrīd kuģis vai tā apkalpe nav aizturēta, viņi sadarbojas ar policiju un turpinās aktīvs darbs apstākļu skaidrošanai.
Saistībā ar notikušo Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 187. panta pirmās daļas – par elektrotīkla, publiskā elektronisko sakaru tīkla, siltumtīkla, gāzes, naftas vai naftas produktu vada vai tā iekārtas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Kriminālprocesa izmeklēšana notiek ciešā sadarbībā ar prokuratūru, izmeklēšanu veic Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde.
Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī Baltijas jūrā nereti tiek bojāti dažādi zemūdens kabeļi, cietušo valstu vidū bijušas Igaunija, Somija, Zviedrija un citas. Savukārt 2025. gada 26. janvāra agrā rītā Baltijas jūrā tika bojāts LVRTC zemūdens optisko šķiedru kabelis posmā Ventspils-Gotlande. Kabelim bojājums bija konstatēts Zviedrijas ekonomiskajos ūdeņos aptuveni 130 kilometrus no Latvijas piekrastes, un saistībā ar kabeļa bojāšanu Zviedrijas varasiestādes bija aizturējušas zem Maltas karoga kuģojošo sauskravu kuģi "Vezhen". "Navigation Maritime Bulgares" noliedza apzinātu kabeļa sabojāšanu, kā arī Zviedrijas prokuratūra vēlāk noraidīja sabotāžas iespējamību kabeļa bojājumā un paziņoja, ka atbrīvo kuģi "Vezhen", vienlaikus gan atzīstot, ka tas izraisīja šo bojājumu.