Savākti 10 000 parakstu pret Latgales koncertzāles "Gors" nodošanu privātam nomniekam
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti vairāk nekā 10 000 parakstu pret SIA "Austrumlatvijas koncertzāles" jeb Latgales koncertzāles "Gors" nodošanu privātam nomniekam.
Iniciatīvā, kuras autore ir Regita Zeiļa, norādīts, ka "Gors" jau vairāk nekā desmit gadus ir nozīmīgs kultūras centrs, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu ārpus galvaspilsētas, taču pašlaik pastāv risks, ka koncertzāli varētu nodot privātam nomniekam, kas apdraudētu tās publisko funkciju.
Iniciatīvas mērķis ir saglabāt "Goru" publiskā pārvaldībā, nodrošinot stabilu, pieejamu un kvalitatīvu kultūras telpu, kas veicina reģiona attīstību, kultūras daudzveidību un sabiedrības saliedētību.
Pēc "Austrumlatvijas koncertzāle" veiktā funkciju audita pašvaldība izvērtē iespēju "Goru" pārveidot par iestādi vai izvēlēties citu pārvaldības formu.
Pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV) iepriekš medijiem apgalvoja, ka pašlaik tiek skatīti divi iespējamie scenāriji - deleģēšanas līguma izmaiņas ar "Austrumlatvijas koncertzāli" vai kapitālsabiedrības pārveide par iestādi. Variants par "Gora" nodošanu nomā privātajam operatoram vairs netiekot skatīts.
Taču pašvaldība esot gatava runāta arī ar KM par "Gora" nodošanu valstij.
Bartaševičs uzskata, ka pareizi būtu valstij pārņemt objektu īpašumā. "Rēzeknes pilsēta ir gatava maksāt kredītus," apgalvoja mērs, precīzi nenosaucot, kāds ir atlikušais maksājumu apjoms, minot, ka tas varētu būt trīs līdz četri miljoni eiro.
"Tas nav mūsu mērķis nodot valstij, bet tas ir mūsu piedāvājums, ja viņi uzskata, ka mēs kā pašvaldība nevaram nodrošināt ar pareizu saturu vai pareizu apsaimniekošanu," sacīja Bartaševičs.
Savukārt valdība nolēma pilnvarot Kultūras ministriju (KM) sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju veikt pārrunas ar Rēzeknes domi par nekustamā īpašuma Pils ielā 4, Rēzeknē, kur atrodas Latgales vēstniecība "Gors", pārvaldības risinājumiem un valsts iesaisti profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanā.
KM informatīvajā ziņojumā, ko konceptuāli atbalstīja valdība, norāda uz iespējamu apdraudējumu Latgales vēstniecības "Gors" turpmākajai pastāvēšanai.
Ministrija vērš uzmanību uz risku profesionālās mākslas pieejamībai Latgales reģionā un uzsver, ka Latgales vēstniecības "Gors" izveidē ieguldīti valsts, pašvaldības un Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Ziņojumā norādīts, ka profesionālās kultūras pieejamības nodrošināšana Latgalē ir ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības noturībā.
Tāpat vēstīts, ka, pamatojot lēmumu ar uzticības zaudēšanu, otrdien atlaista SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valdes locekle jeb Latgales koncertzāles "Gors" vadītāja Diāna Zirniņa.
Ar Zirniņu aģentūrai LETA līdz šim nav izdevies sazināties. Viņa "Facebook", komentējot pašvaldības lēmumu, aicina neticēt visam, ko raksta. Viņa arī par nenovērtējamu sauc Latgales vēstniecības "Gors" komandu.
Kā aģentūrai LETA sacīja kultūras ministres Agneses Lāces (P) padomniece Rita Plūme, ministre ir informēta par šo lēmumu. Lāce akcentē, ka vairāk nekā divas nedēļas publiskajā telpā notiek diskusijas par koncertzāles "Gors" pārvaldības maiņu, tāpēc šāda, viņasprāt, politiskā izrēķināšanās ar vadītāju pārmaiņu priekšvakarā raisa bažas.
Kultūras ministre ir sazinājusies ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Raimondu Čudaru (JV). Puses vienojušās, ka vērtēs pašvaldības pieņemtā lēmuma tiesiskumu.
Tāpat Lāce uzsver, ka pagājušajā nedēļā KM ir sazinājusies ar Rēzeknes pašvaldību, gan lūdzot informāciju par situāciju, gan apliecinot KM gatavību iesaistīties tās risināšanā, taču pašvaldība nekādu atbildi līdz šim ministrijai nav sniegusi.
""Gors" ir un būs stratēģiski svarīga reģionālā koncertzāle un neatņemama sastāvdaļa Latvijas kultūrtelpā. Necaurspīdīgu lēmumu pieņemšana nav pieļaujama," uzskata kultūras ministre.
Savukārt Čudars uzsver, ka pieņemtais lēmums par "Gora" vadītājas atstādināšanu neatbilst labas pārvaldības principiem un konkrētā lēmuma tiesiskums tiks rūpīgi izvērtēts, lai nepieļautu turpmāku "Gora" kā reģionālas kultūrvietas nozīmes samazināšanu.
Ministrs arī uzskata, ka pašvaldība, pieņemot šo lēmumu, ir ignorējusi arī valdības 22. decembrī lemto - pilnvarot ministrijas veikt pārrunas ar Rēzeknes domi par risinājumiem Austrumlatvijas koncertzāles nama pārvaldībā un valsts iesaisti profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanā. "Pieņemt lēmumus par vadības maiņu, nesagaidot sarunu rezultātus, ir bezatbildīgi," piebilst Čudars.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Austrumlatvijas koncertzāles" apgrozījums 2024. gadā bija 891 763 eiro, bet zaudējumi sasniedza 19 002 eiro. Koncertzāles īpašniece ir Rēzeknes dome.