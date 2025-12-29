Liepājā veido iekļaujošu pilsētvidi un pilnveido sociālo atbalstu iedzīvotājiem
Liepājas Sociālais dienests 2025. gadā īsteno virkni nozīmīgu projektu un uzlabojumu, lai paplašinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, stiprinātu iekļaujošu pilsētvidi un atbalstītu liepājnieku sociālo iekļaušanos. Ar ES finansējumu top jauns dienas aprūpes centrs smagi slimiem cilvēkiem, tiek pilnveidota vides pieejamība mājokļos, optimizēti e-pakalpojumi un no nākamā gada ieviesti jauni sociālie pakalpojumi.
2025.gads Liepājas Sociālajam dienestam īpaši iezīmējies ar darbu pie vairākiem sabiedrībai nozīmīgiem projektiem, sadarbību ar citām nozarēm un nevalstiskajām organizācijām, pilnveidojot sociālo pakalpojumu kvalitāti, veicinot liepājnieku sociālo iekļaušanos, attīstot digitālos risinājumus, sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitātes uzlabošanu.
Sadarbībā ar pašvaldības Attīstības un Komunālo pārvaldi tiek īstenoti četri pilsētai nozīmīgi sociālie projekti. Pabeigti apjomīgi labiekārtošanas darbi vides pieejamības uzlabošanai Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem T. Breikša ielā 16/20. Tiek īstenots projekts “Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti”, pilnveidojot vides pieejamību 11 dzīvokļos, kuros dzīvo personas ar kustību traucējumiem – šobrīd tiek izstrādāti tehniskie projekti būvdarbu īstenošanai 2026.gadā.
Šogad uzsākta jauna un mūsdienīga Dienas aprūpes centra projekta īstenošana cilvēkiem ar smagiem multipliem traucējumiem (projekta “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai Liepājā” ietvaros). Šo centru ļoti gaida daudzas ģimenes, lai vismaz pa dienām varētu atslogot tuviniekus no rūpēm par smagi slimajiem ģimenes locekļiem. Centrs atradīsies blakus Liepājas reģionālai slimnīcai Grīzupes ielā 96. Šis apjomīgais projekts tiks īstenots ar ES finansējuma atbalstu līdz 2027. gadam un centrā būs vietas 18 personām ar ļoti smagiem garīga rakstura un multipliem traucējumiem, kuriem noteikta I invaliditātes grupa vai trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.
Projektā “Telpu grupu atjaunošana mājokļu pieejamības nodrošināšanai Liepājā”, kura ietvaros atjaunos 41 pašvaldībai piederošu dzīvokli, tiek atjaunoti arī 12 dzīvokļi Sociālajā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, kas ir pilsētā lielākā sociālā dzīvojamā māja.
Gadu pēc Sociālā dienesta biroja “Aprūpe mājās” reorganizācijas klienti sākuši atzinīgi vērtēt pārmaiņas, kad aprūpi mājās ārpakalpojuma veidā sniedz profesionāli un labi apmācīti darbinieki. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts neatkarīgi no personas materiālā stāvokļa.
Sociālās palīdzības jomā šogad ir tendence nedaudz samazināties pabalstu prasītāju skaitam, kas panākts, kopīgiem spēkiem veicot mērķētu sociālo darbu, lai iesaistītu pabalstu prasītājus arī līdzdarbības pasākumos pilsētas vides sakopšanā.
Lai sniegtu lielāku sociālo atbalstu Liepājas iedzīvotājiem, 18. decembrī apstiprināti grozījumi Liepājas Valstspilsētas domes saistošajos noteikumos par pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību, kas paredz no jaunā gada ieviest vairākus jauninājumus: atelpas brīža pakalpojumu, izmaiņas saistībā ar aprūpes mājās, nakts patversmes un jauniešu mentoru pakalpojumu sniegšanu.
Turpinās pakalpojumu sniegšana projekta “Kurzeme visiem” ietvaros četrās Liepājā izveidotajās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās - grupu dzīvokļos Viršu ielā 9/11, specializētajās darbnīcās T. Breikša ielā 16/20 un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos BAC “Dzintari” jaunajās mājās Kuldīgas ielā 20 un Salmu ielā 53.
Sadarbībā ar SAIF “ Kurzemes ģimeņu atbalsta centru” šogad vairāk uzmanības veltīts atbalsta pasākumiem bez vecāku gādības palikušiem bērniem, lai nodrošinātu pēc iespējas atbalstošāku pilngadību sasniegušā bērna pāreju uz neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi.
Šogad pilnveidota e-pieraksta sistēma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanai, atvieglojot liepājniekiem iespēju pieteikties sociālajiem pakalpojumiem un nodrošinot datu aizsardzību un drošību.
Liepājas 400gades pasākumu ietvaros Sociālā dienesta darbinieki šovasar papildināja pilsētas ziedošos apstādījumus, izveidojot jaunas puķu dobes pie sociālajām institūcijām un arī Sociālā dienesta ar vairākiem simtiem pašu audzētu puķu dēstiem akcijā “ Liepāja plaukst”.
Klientu apmierinātības aptaujā par Sociālā dienesta darba kvalitāti šogad 73% aptaujāto bija apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem, 88% pozitīvi novērtējuši darbinieku profesionālo un ētisko attieksmi.
Šis gads Sociālajam dienestam nozīmīgs arī ar to, ka aprit arī 30 gadi, kopš Latvijā pieņemts likums “Par sociālo drošību”, kas bija nozīmīgs pagrieziena punkts iedzīvotāju sociālajā aizsardzībā un jauna posma aizsākums pašvaldību sociālo dienestu koordinētā attīstībā.
Sociālā aizsardzība arī 2026. gadā ir trešā lielākā pašvaldības nākamā gada budžeta pozīcija, kam atvēlēti 12,4 % jeb 18,70 miljoni eiro. Nākamajā gadā Liepājas pašvaldība sociālajā jomā vēl vairāk stiprinās sadarbību ar citām sabiedrības nozarēm, lai radītu kompleksu pieeju iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, kā arī tiks ieviesti jauni risinājumi, kas veicinās iekļaujošu pilsētvidi un nodrošinās, ka ikviens liepājnieks saņem nepieciešamo atbalstu.
- No 2026. gada garantēto minimālo ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 187 eiro (līdz šim – 166 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 131 eiro (līdz šim – 116 eiro);
- Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 425 eiro (līdz šim – 377 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 298 eiro (līdz šim – 264 eiro);
- Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 680 eiro (līdz šim – 604 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 476 eiro (līdz šim – 423 eiro).