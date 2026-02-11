Internetu saviļņojis aizkustinošs foto ar glābēju, kurš no sasaluša kanāla izglāba bezpalīdzīgu stirnēnu
Plašu cilvēku sajūsmu sociālajos tīklos raisījis kāds sirdi sildošs foto, kurā iemūžināts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābējs, kurš no sasaluša kanāla Liepājā izglāba bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu stirnēnu.
Izsaukumu uz Kaiju ielu Liepājā glābēji saņēma plkst. 8.56, kad iedzīvotāji ziņoja par stirnu, kas atrodas uz ledus un nespēj pati saviem spēkiem nonākt krastā. Ugunsdzēsēji notvēra stirnu, nogādāja to krastā, izmantojot glābšanas dēli, un nodeva dzīvnieku patversmes darbiniekiem. Plkst. 10.00 darbs notikuma vietā noslēdzās.
No notikuma vietas uzņemtais foto izraisījis īstu sajūsmu vētru sociālajos tīklos. "Paldies par drosmi un cilvēcību - par to, ka esat klāt, kad vajadzīga palīdzība. Lepojos ar jums," vietnē "Facebook" norāda Gunārs. "Vislielākais paldies, es ceru, ka buciņam viss labi," pauž Brenda. Bet Anna glābējam veltījusi sekojošus vārdus: "Visu cieņu tādiem vīriešiem!"
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā Liepājā tika izglābts kāds aptuveni 10 gadus vecs zēns, ka 400 metrus no krasta bija ielūzis jūrā. Aculiecinieki nepilngadīgajam palīdzēja nokļūt krastā, bet ugunsdzēsēji glābēji viņu nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnai.
Jāpiemin, ka arī Lietuvu aizvadītajā dienā saviļņoja stirnas glābšanas operācija. Kā norāda Panevēžas policija, likumsargi aizvadītajā dienā saņēma izsaukumu par kādu stirnu, kas guļ uz autoceļa. Ierodoties notikuma vietā likumsargi mazuli atrada un nodeva to dzīvnieku patversmes darbiniekiem. "Paldies autovadītājiem, kas par notikušo ziņoja," pauž likumsargi.