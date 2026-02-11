Pieaugot draudiem no Krievijas puses, Lielbritānija izvietos vairāk karavīru Norvēģijā
Lielbritānija trešdien paziņoja, ka tā dubultos Norvēģijā izvietoto karavīru skaitu un uzņemsies svarīgu lomu NATO Arktikas misijā, ņemot vērā pieaugošos Krievijas draudus.
Lielbritānija trīs gadu laikā dubultos savu karavīru skaitu Norvēģijā no 1000 līdz 2000.
"Arktikas un Tālo Ziemeļu drošība tiks stiprināta pret pieaugošajiem Krievijas draudiem, jo Lielbritānija pastiprinās savu klātbūtni reģionā," teikts Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.
Aizsardzības ministrs Džons Hīlijs vizītes gaitā Lielbritānijas militārajā objektā Norvēģijas ziemeļos apstiprinās, ka Lielbritānijas spēki tiks iesaistīti NATO misijā "Arctic Sentry", lai stiprinātu drošību šajā reģionā.
"Prasības pēc aizsardzības pieaug, un Krievija rada vislielākos draudus Arktikas un Tālo Ziemeļu drošībai, kādus esam pieredzējuši kopš Aukstā kara," paziņojumā pauda Hīlijs.
Nedēļas nogalē diplomāti apstiprināja, ka Vašingtona nodos Lielbritānijai vadību NATO Norfolkas pavēlniecībā, kas koncentrējas uz alianses ziemeļiem.
Lielbritānija un Norvēģija pērn decembrī parakstīja jaunu aizsardzības paktu, kas paredz karakuģu kopīgu izmantošanu, lai "medītu Krievijas zemūdenes" Ziemeļatlantijā.
Šīs vienošanās mērķis ir aizsargāt kritiski svarīgo zemūdens infrastruktūru, arī sakaru kabeļus, kas pakļauti Maskavas apdraudējumam.