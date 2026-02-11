Olimpisko spēļu 5.diena: vai kamaniņās būs vēl viena medaļa?
Latvijai ziemas olimpiskajās spēlēs jau izcīnīta viena godalga, ko var papildināt jau šodien, spēļu piektajā dienā. Otrais starts plānots kalnu slēpotājam Elvim Opmanim, individuālo distanci veiks biatlonistes, bet medaļu ražu var papildināt kamaniņu sportisti.
Elīna Ieva Bota otrdien, 10. februārī, kļuva par pirmo Latvijas medaļnieci Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs. Viņa sieviešu vieniniekos ieņēma augsto otro vietu, un kļuva par sudraba medaļnieci. Jau kopš 2006. gada kamaniņu sports atnes Latvijai regulāri medaļas ziemas olimpiskajās spēlēs.
Šodien noteiks medaļniekus astoņās disciplinās tādos sporta veidos kā kalnu slēpošanā, ziemeļu divcīņā, biatlonā, frīstaila slēpošanā, ātrslidošanā, kamaniņu sportā un daiļslidošanā.
Opmanim otrais starts
No plkst. 12:30 otro startu kalnu slēpošanā aizvadīs Elvis Opmanis, kuram šoreiz dalība supergigantā. Sestdien, 7. februārī, nobraucienā viņš ieņēma 32. vietu 36 sportistu konkurencē. Supergigantā kopumā uz starta dosies 42 sportisti, un Opmanis startēs kā 38. pēc kārtas. No Baltijas vēl startēs arī lietuvietis Andrejs Drukarovs, kurš trasē dosies īsi pirms latvieša - kā 36.
2025./2026. gada Pasaules kausa kopvērtējumā supergigantā izteikts kopvērtējuma līderis ir šveicietis Marko Odermats, kurš aiz sevis atstājis austriešus un itāļu kalnu slēpotājus. Odermats nobraucienā pārsteidzoši pie medaļas netika - viņš izcīnīja vien ceturto vietu, piekāpjoties tautietim Franjo van Almenam un itāļiem Džovanni Franzoni un Dominikam Paris.
Tāpat kā nobrauciens, arī supergigants tiek uzskatīts par ātruma sacensībām. Tajās karodziņi viens no otra atrodas nedaudz tuvāk nekā nobraucienā. Tas nozīmē, ka bez ātruma šajās sacensībās jāpierāda arī savas tehniskās prasmes. Šī disciplīna tiek veikta tajā pašā trasē, kur nobrauciens. Pirms četriem gadiem Pekinā par šīs disciplīnas uzvarētāju kļuva austrietis Matiass Maierss.
Klasika arī dāmām
No plkst. 15:15 Antholcā turpināsies biatlona sacensības. Ja otrdien individuālo jeb klasikas sacensības aizvadīja vīrieši, tad šoreiz laiks dāmām. Tas nozīmē, ka no Latvijas startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa un Annija Keita Sabule. Vīriešiem labāko rezultātu uzrādīja Renārs Birkentāls, kuram 31. vieta.
No Latvijas kā pirmā trasē dosies Sanita Buliņa, kurai ticis 15. numurs. Ar 57. numuru savu individuālo distanci aizvadīs Estere Volfa, ar 65. Baiba Bendika, bet ar 71. - Annija Keita Sabule. Kopumā uz starta stāsies 91 sportiste.
Vienīgajā klasikā Pasaules kausa ietvaros šajā sezonā Estešundā Estere Volfa ieņēma 28. vietu, bet Baiba Bendika ar veseliem astoņiem soda apļiem ieņēma tikai 79. pozīciju. Īsajā, 12,5 kilometru klasikā, Bendika uzrādīja 27. rezultātu. Šīs sacensības notika īsi pirms olimpiskajām spēlēm. Klasikā jāveic četras šaušanas (divas guļus, divas stāvus) un par katru kļūdu tiek pieskaitīta minūte laikam.
Klasikā var tikt sagādāti pārsteigumi, jo liela nozīme ir šaušanas precizitātei. Pirms četriem gadiem par olimpisko čempioni kļuva vāciete Denīze Hermane.
Kamaniņnieki turpina
Šodien Kortīnā ir priekšpēdējā diena kamaniņu sportā. No plkst. 18:00 notiks sacensības sieviešu un vīriešu divnieku sacensībās. Atšķirībā no vieniniekiem, šajās disciplīnās viss izšķirsies divos braucienos.
Sievietēm debijas reizē olimpiskajās spēlēs piedalīsies tikai 11 divnieki. Latviju pārstāvēs viena ekipāža - Marta Robežniece/Kitija Bogdanova. Viņas pirmajā braucienā startēs kā ceturtās. Sešos treniņbraucienos Robežniece/Bogdanova pierādījušas, ka var uzrādīt augstvērtīgu rezultātu - divas otrās, trīs ceturtās vietas un viena devītā. Pēdējā treniņā viņām ceturtais laiks.
Pasaules kausa kopvērtējumā ar 280 punktiem abas ieņem tikai septīto vietu. Līderes ar 640 punktiem ir Selīna Egle/Lāra Kipa, bet otro un trešo pozīciju ieņem vācietes. No katras valsts gan piedalās pa vienai ekipāžai, tāpēc par galvenajām favorītēm var saukt Egli/Kipu, vācietes Eitbergeri/Matšinu un itālietes.
Vīriešiem uz starta stāsies 17 divnieki. Latviju pārstāvēs divi - Mārtiņš Bots/Roberts Plūme (pirmajā braucienā startēs kā sestie) un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts (pirmajā braucienā startēs kā ceturtie). Bez Latvijas divas ekipāžas ir arī Vācijai, Itālijai, Austrijai, Ukrainai un ASV.
Treniņos Botam ar Plūmi veicās viļņveidīgi. Veselos divos viņi uzrādīja ātrāko laiku, vēl bija arī trešie un ceturtie, taču divos viņiem ne tik veiksmīgi rezultāti - sestā un 12. vieta. Ne tik labi veicās otram Latvijas divniekam, kuram divas reizes 12. vieta, divas reizes devītā vieta, un pa reizei astotā un sestā vieta. Labākais rezultāts sasniegts pēdējā treniņbraucienā.
Pasaules kausa kopvērtējumā līderi ir vācieši Tobiass Vendls/Tobiass Ārlts (līdz šim vācieši triumfējuši abās individuālajās disciplīnās). Bots/Plūme ieņem ceturto vietu, bet Ševics-Mikeļševics/Krasts ir septītie (uzvarēja Siguldas Pasaules kausa posmā).
Pirms četriem gadiem Pekinā dubultuzvara vāciešiem - Vendls/Ārlts ieguva zeltu, Egerts/Benekens sudrabu, bet bronzu austrieši Štoi/Kolers. Bots/Plūme bija ceturtie, bet otram Latvijas divniekam šī kļūs par olimpisko debiju.