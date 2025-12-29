Bauskas slimnīcā tiek izvērtēta ārstes rīcība - trauksmi par viņas iespējamo nolaidību cēla kāda bojāgājuša vīrieša tuviniece
Bauskas slimnīca atstādinājusi kādu ārsti par kuras iespējamo nolaidību trauksmi cēla kāda bojāgājuša vīrieša tuviniece. Slimnīca patlaban izvērtē ārstes rīcību un sola izvērtēšanu noslēgt janvāra pirmajā pusē.
Atstādināšana no darba pienākumu pildīšanas veikta, lai nodrošinātu objektīvu un vispusīgu situācijas izvērtēšanu pēdējās divās ar īsu laika intervālu saņemtajās sūdzībās, norāda slimnīca vietnē "Facebook". Bauskas slimnīcā tiks atkārtoti izvērtētas pēdējās un iepriekš saņemtās sūdzības, kas attiecas uz minētā darbinieka komunikāciju ar pacientiem un viņu tuviniekiem.
"Iepriekš ar minēto darbinieku ir veiktas pārrunas, kā arī izteikts brīdinājums, aicinot uzlabot profesionālo saskarsmi. Ņemot vērā, ka situācija nav būtiski uzlabojusies, pieņemts lēmums par atstādināšanu uz izvērtēšanas laiku," informē slimnīcā.
SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekle Margarita Epermane uzsver, ka darbiniece nav atlaista, bet atstādināta, kamēr notiek audits. Plānots, ka slimnīcā izveidotās komisijas secinājumi būs zināmi janvāra pirmajā pusē. Ārstniecības iestādē uzsver, ka pacientu drošība, cieņpilna attieksme un kvalitatīva komunikācija ir būtiskas vērtības. Profesionāla un saprotama saziņa ar pacientiem un viņu tuviniekiem ir neatņemama veselības aprūpes sastāvdaļa, un slimnīca konsekventi rīkojas situācijās, kad šie principi netiek pilnvērtīgi nodrošināti.
Jau ziņots, ka 16. decembrī ar traģisku stāstu vietnē "Facebook" dalījās Aleksandra Galane. "Stacionējoties slimnīcā, opis bija dzīvespriecīgs, spēja runāt, patstāvīgi ēst un staigāt, daudz jokojās, patstāvīgi apmeklēja tualeti," sociālajā tīklā "Facebook" rakstīja sieviete. Lai gan 13. oktobrī ārstējošā ārste apgalvojusi, ka analīzēs redzami uzlabojumi, pacients paturēts slimnīcā. Tuvinieki novērojuši strauju veselības pasliktināšanos – seniors kļuvis vārgs, miegains un sūdzējies, ka "pēc zāļu izdzeršanas jūtas sliktāk".
Tuviniece uzsver, ka ārste nav iedziļinājusies piederīgo teiktajā un visas sūdzības saistījusi tikai ar pacienta vecumu. Neskatoties uz lūgumu pārtraukt miega zāļu došanu, tās turpinātas, un pacients kļuvis arvien apātiskāks.
Vairs nespēja piecelties un atteicies no ēdiena
Situācija eskalējās 21. oktobrī, kad tuvinieki konstatējuši, ka seniors vairs nespēj piecelties un atteicās no ēdiena. Nākamajā dienā, 22. oktobrī, ierodoties slimnīcā, ģimeni sagaidījis šokējošs skats – vīrietis bijis pieslēgts pie elpošanas aparāta.
"Meitai paziņo, ka tēvs ir komā, un piedāvā nomierinošas zāles," raksta mazmazmeita. Viņa pauž sašutumu, ka "pilnīgi neviens no ārstiem nepiezvanīja meitai un nepaziņoja, ka tēva veselības stāvoklis ir kritisks, līdz pati neieradās slimnīcā". Tuvinieki, neklausot personāla iebildumiem, pieņēmuši lēmumu pacientu pārvest uz Jelgavas slimnīcu. Tur vīrietim konstatēts plaušu karsonis, kritisks cukura diabēts, skābe plaušās un organisma izsīkums. Trīs dienas vēlāk, 25. oktobrī, vīrietis mira. "Divu nedēļu laikā no smaidīga, patstāvīgi staigājoša cilvēka Bauskas slimnīcā izārstēja līdz komai," mazmazmeita secina.
"Mūsu opis nebija neērtība"
Īpašu sašutumu ģimenei izraisījusi slimnīcas sākotnējā atbilde uz iesniegto sūdzību. Saņemtajā vēstulē slimnīca norādījusi: "Atvainojamies par sagādātajām neērtībām", un informējusi, ka ar ārsti veiktas pārrunas."Mūsu opis mums nebija neērtība," sociālajos tīklos uzsver mirušā radiniece.
Ģimene noskaidrojusi, ka konkrētās ārstes profesionālā darbība jau iepriekš tikusi apšaubīta. "Vēlos ar šo savu skumjo stāstu izteikt skaļi sociālajos tīklos, ceru, ka kādam tas palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu īstajā brīdī," raksta mirušā vīrieša mazmazmeita, aicinot cilvēkus būt piesardzīgiem, izvēloties ārstniecības iestādi.