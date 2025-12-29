Latvijas Nacionālo vēstures muzeju vadīs Toms Ķikuts
Kultūras ministrijas (KM) atklātajā konkursā uz Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) direktora amatu 4 pretendentu vidū uzvarējis līdzšinējais LNVM direktora vietnieks zinātniskajā darbā, vēstures zinātņu doktors Toms Ķikuts, ziņo KM Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Vizule.
Toms Ķikuts kopš 2020. gada ir LNVM direktora vietnieks zinātniskajā darbā; LNVM strādā kopš 2008. gada. Ķikuts ir Latvijas muzeju kopprojekta “Latvijas gadsimts” koncepcijas un satura izstrādes darba grupas vadītājs, šobrīd koordinē atjaunotajā Rīgas pils kastelas daļā notiekošo LNVM ekspozīciju izbūvi, vadījis muzeja ekspozīcijas “Straumējot laiku” koncepcijas un satura izstrādi; daudzu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors.
Jaunais LNVM direktors vēstures zinātņu doktora grādu ieguvis, absolvējot Latvijas Universitāti.
LNVM direktora darba pienākumos ietilpst muzeja darba plānošana, vadīšana un koordinēšana, nodrošinot tā mērķu un uzdevumu izpildi, muzeja funkciju izpildes nodrošināšana - LNVM krājuma, pētnieciskā un komunikācijas darba koordinēta īstenošana, muzeja darbības un attīstības stratēģijas izstrāde un aktualizēšana, kā arī šo funkciju plānošana, koordinēšana un kontrolēšana.
Muzeja direktors ir atbildīgs par regulāru LNVM darbības izvērtēšanu, muzeja sagatavošanu akreditācijas procesam un tā darbības pārskata sagatavošanu, kā arī muzeja pieejamības un pakalpojumu kvalitātes pilnveidi, nosakot muzeja pamatdarbības prioritātes, un uzraugot to īstenošanu. Tāpat muzeja direktors nodrošina LNVM finansiālo, juridisko un administratīvo darbību muzeja mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
LNVM ir viens no senākajiem muzejiem Latvijā un Baltijā – kā radoša un vitāla mantojuma institūcija, tas ne tikai krāj, glabā, pēta, mūsdienīgi interpretē un reprezentē dažādas Latvijas vēstures tēmas, bet arī veido aizraujošu un saturiski bagātu muzeja apmeklētāju pieredzi. LNVM darbojas četrās darbības vietās: Rīgā muzeja ekspozīcijas atrodas Rīgas pilī, Dauderos, Tautas frontes muzejā, bet administrācija, muzeja speciālisti, pētnieki, restauratori un krājums – Muzeju krātuvē.
LNVM var lepoties ar 150 gadu garumā veidotās daudzpusīgās arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures un mākslas vēstures kolekcijām. Muzeja krājums aptver 12 000 gadu garumā radītas daudzveidīgas materiālās un garīgās kultūras liecības.