PTAC piemēro "West Kredit" 50 000 eiro sodu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) par nepietiekamu patērētāju maksātspējas izvērtēšanu AS "West Kredit" piemēro 50 000 eiro sodu, informēja PTAC.
Institūcija norāda, ka "West Kredit" veicis negodīgu komercpraksi - nepietiekamu kredītņēmēju maksātspējas vērtēšanu pirms aizdevuma ar nekustamā īpašuma ķīlu izsniegšanas.
Pēc veiktas klātienes pārbaudes PTAC konstatēja, ka "West Kredit" datus par patērētāja saistībām neieguva no abu Latvijas kredītinformācijas biroju datubāzēm, bet tos saņēma tikai no AS "Crefo birojs". Tāpat sabiedrība nav rūpīgi vērtējusi bankas konta pārskatos redzamās saistības.
PTAC norāda, ka "West Kredit" ne visās kredītlietās pārliecinājās par refinansēto (pārkreditēto) saistību esamību un to atlikumu pirms aizdevuma izsniegšanas. Sabiedrība pēc aizdevuma izsniegšanas ne visās kredītlietās pārliecinājās, vai izsniegtie naudas līdzekļi novirzīti refinansēto saistību dzēšanai, kā arī "West Kredit" nepareizi interpretēja galvinieka statusu.
Tādējādi "West Kredit" neieguva pietiekamu informāciju par patērētāja vai galvinieku saistībām un saistību izpildes gaitu, kā arī iegūto informāciju neanalizēja vienkopus. Līdz ar to kredītdevējs neizpildīja normatīvajos aktos uzlikto pienākumu par atbilstošu maksātspējas vērtēšanu, atzīmē PTAC.
"West Kredit" ir viens no hipotekārās kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem nebanku sektorā. "West Kredit" patērētājiem piedāvā kredītus savā interneta vietnē "westkredit.lv".
Atbilstoši PTAC aprēķinu metodikai centrs noteica, ka kopējais patērētājiem radītā kaitējuma apmērs trīs gadu periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim varētu skart patērētājiem izsniegtos kredītus no 315 631 eiro līdz 3,156 miljoniem eiro.
PTAC novērtē, ka lietas gaitā "West Kredit" ir izpildījusi un ieviesusi visus PTAC sniegtos norādījumus un rekomendācijas, ir sadarbojusies un sākusi abu kredītinformācijas biroju datu pieprasīšanu. Ņemot vērā visus vērtētos apstākļus un pārkāpuma būtiskumu, PTAC piemēro soda naudu 50 000 eiro apmērā.
Vienlaikus PTAC norāda, ka komersantam, kas darbojas finanšu vai kreditēšanas nozarē, ir jābūt paaugstinātai atbildībai pret patērētājiem. Tas nozīmē, ka tam ir pienākums rīkoties godprātīgi, caurskatāmi un atbildīgi, kā arī pienācīgi izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt aizdevumu. Ja šie pienākumi netiek ievēroti, komersants pārkāpj profesionālās rūpības principu, kas ir pamatvērtība gan Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, gan Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
PTAC atgādina kredītdevējiem izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu, ņemot vērā pilnīgu informāciju par patērētāja saistībām, kā arī pēc patērētāja pieprasījuma sniegt pilnīgu informāciju par maksātspējas izvērtēšanas gaitu.
Savukārt PTAC atgādina, ka patērētājiem ir jāaizņemas atbildīgi un kredītdevējam jāsniedz patiesa informācija par esošajiem ienākumiem, saistībām un apgādībā esošo bērnu skaitu.
Jau ziņots, ka "West Kredit" pērn strādāja ar 7,764 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 26,8% - līdz 2,347 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1995. gadā un tā pamatkapitāls ir 5,254 miljoni eiro. Uzņēmuma 75,8% daļu pieder Sergejam Maļikovam, 22,6% - Armīnam Barkovskim, bet 1,6% - Artūram Silantjevam.