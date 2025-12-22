Festivālā "Eiropas Ziemassvētki" izskanēs koncertprogramma "Vecgada koncerts sveču gaismā"
VSIA “Latvijas Koncerti” rīkotā festivāla “Eiropas Ziemassvētki” ietvaros 29. decembrī Spīķeru koncertzālē notiks emocijām piesātināta koncertprogramma “Vecgada koncerts sveču gaismā”.
Norvēģijas mūzikas akadēmijā Oslo un Kolbernas skolā Losandželosā meistarību spodrinājušais klarnetists Artūrs Perts un Latvijas klavierspēles labāko tradīciju turpinātāja Evelīna Jēkabsone ir viens no aizvadītā gada lielākajiem kamermuzicēšanas jaunatklājumiem! Saskanīgais jauno mākslinieku duets ar savu daudzveidīgo programmu vēlas aizvest klausītājus uz dažādām kultūrtelpām, atskaņojot Kārļa Marijas Vēbera, Kloda Debisī, Fēliksa Mendelszona, Alfrēda Kalniņa un Raivja Misjuna mūziku.
Viņi aicina kopīgi paviesoties 20. gadsimta Parīzi uzburošājā Kloda Debisī izsmalcināto gaismēnu pilnajā skaņu pasaulē un līdz ar Kārļa Marijas Vēbera Grand Duo Concertant liriskajām melodijām, dramatismu un virtuozo greznību sajusties kā operteātrī. Programma aicina pabūt arī tepat Latvijā, kur iedvesmu savai episkajai un nospriegotajai Balādei pirms vairāk nekā gadsimta smēlies mūsu pašu klasiķis Alfrēds Kalniņš. Gluži laikmetīgu elpu šim gadumijas noskaņās tonētajam ceļojumam savukārt piešķir mūslaiku latviešu romantiķa Raivja Misjuna poētiski mierpilnās miniatūras, kas nesteidzīgi stāsta par būšanu ceļā, ēnu spēlēm un mirguļojošām zvaigznēm.
Artūrs Perts ir latviešu klarnetists ar plašu starptautisku izglītību un daudzpusīgu profesionālo pieredzi kamermūzikā un simfoniskajā repertuārā. Maģistra grādu viņš ieguvis Kolburnas mūzikas augstskolā (Colburn Conservatory of Music) Losandželosā, ASV, kur no 2022. gada augusta līdz 2024. gada maijam studējis pie profesora Jehudas Gilada. Pirms tam Artūrs Perts absolvējis Norvēģijas Mūzikas akadēmiju, kur 2022. gada jūnijā ieguvis bakalaura grādu, studējot profesora Bjērna Nīmana klarnetes klasē. Nozīmīga vieta Artūra Perta profesionālajā darbībā ir kamermūzikai. Viņš ir ansambļa “44” mākslinieciskais vadītājs; ansambļa sastāvā muzicē vijolnieces Magdalēna Geka un Lienīte Kostanda, altiste Zane Kalniņa, čellists Silvestrs Kalniņš, pianiste Aurēlija Šimkus un klarnetists Artūrs Perts. Tāpat viņš ir pūtēju kvinteta “Meritum Quintet” dibinātājs. Kopš 2024. gada jūnija viņš sadarbojas ar pianisti Evelīnu Jēkabsoni, savukārt 2025. gada 23. septembrī piedalījās Latvijas Radio 3 sezonas atklāšanas koncertā kopā a
Evelīna Jēkabsone ar izcilību absolvējusi Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu un šobrīd studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie docenta Andreja Osokina. Paralēli klavierspēlei kā radniecīgo instrumentu apguvusi ērģeļspēli pie Vitas Kalnciemas un šobrīd apgūst arī klavesīna un āmuriņklavieru spēli pie Ievas Salietes. Pianiste aktīvi koncertē gan kā soliste, gan sadarbojas ar izciliem mūziķiem dažādos kamersastāvos Latvijā un ārzemēs. Kopš 2021.gada mūziķe regulāri koncertē un piedalās Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertprogrammās kā orķestra pianiste. Nupat Evelīna Jēkabsone ir publikas un kolēģu mūziķu ievērota. Viņa sadarbojusies ar čellisti Margaritu Balanas, LNSO pūtēju kvintetu, “Sinfonietta Rīga” kamermūziķiem, aktieri Raimondu Celmu, operdziedātāju Armandu Siliņu, dziedātāju Brigitu Čirkši - Reisoni un citiem. Jaunā pianiste piedalījusies dažādās meistarklasēs gan kā soliste, gan arī kamermūzikā pie profesoriem Normas Fišeres, Jevgeņija Sinaiska, Annas Maļikovas, Artas Arnicānes, Gi– Artissimo koncertzālē, Ungurmuižā, Piena muižā, Dubultu koncertzālē u.c.. Piedalījusies Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerttūrē uz Franciju – koncerts Parīzes filharmonijā, Mecā un Eksanprovansā. Veikusi ierakstu Latvijas Radio un papildinājusi radio arhīvu ar Jāzepa Vītola klaviermūzikas ciklu “Trīs reminiscences”.
Festivāla “Eiropas Ziemassvētki” ietvaros būs dzirdami dažādi koncerti:
26. decembrī plkst. 19:00 Spīķeru koncertzālē festivāls aicina ļauties kamermūzikas un opermūzikas šarmam koncertprogrammā “Verdi, Štrauss, Šūberts un latvieši” 2011. gada rudenī dibinātajā “NYX Trio” muzicē trīs pieredzējušas kamermūziķes – flautiste Anete Toča, vijolniece Tatjana Ostrovska un pianiste Ieva Sarja. Programmā viņām piesvienosies jaunais vokālais talants Brigita Reisone. Līdztekus tradicionālajām Ziemassvētku melodijām skanēs lappuses no itāļu opergrandu Gaetāno Doniceti un Džuzepes Verdi sirdssiltās mūzikas, vācieša Riharda Štrausa bezgalkrāsainās vokālās lirikas un austriešu romantiķa Franča Šūberta dziesmotās daiļrades, arī mūsu pašu skaņražu – klasiķu Jāzepa Vītola un Arnolda Šturma un laikabiedru – Imanta Zemzara, Aivara Kalēja un Lolitas Ritmanis un Hellas Milbretas-Holmas – dziļi latviskās skaņumākslas.
27. decembrī plkst. 19:00 Rīgas cirkā uzstāsies starptautiski atzīta džeza mūzikas zvaigzne Džordžija Sesīla (Georgia Cécile), operdziedātājs Edgars Ošleja un “Latvijas Radio bigbends” programmā “Georgija Cécile un Latvijas Radio bigbends”. Džordžija Sesīla ieguvusi “UK Jazz Act Of The Year” un “Jazz FM” 2022. gada vokālista balvu. “Māksliniece šobrīd atrodas britu jaunā crossover mākslinieku viļņa virsotnē. Viņai piemīt reta spēja ar savu unikālo balss tembru un dziedājuma emocionālo dziļumu aizkustināt klausītājus, lai kur arī uzstātos,” tā par viņu raksta “Jazz FM”. Programmā Džordžijas Sesīlas oriģinālmūzika un leģendāras svētku melodijas.
30. decembrī plkst. 19:00 Torņkalna baznīcā festivālu noslēgs Johana Sebastiāna Baha “Ziemassvētku oratorija”, kas ir kļuvusi par neatņemamu Ziemassvētku laika tradīciju ne tikai Latvijā, bet arī daudzās Eiropas koncertzālēs un baznīcās. Lai arī Kristus piedzimšanas stāsts saturiski ir nemainīgs un oratorijas taktis viegli atsaucamas atmiņā, komponista monumentālais opuss klausītāju sirdīs un prātos allaž ielej mierpilnu prieku un dzirkstījošu līksmi. Diriģenta Kaspara Putniņa virknētie oratorijas fragmenti ļaus piedzīvot gan Kristus piedzimšanas stāstu, gan Johana Sebastiāna Baha mūzikas neatkārtojamo burvību. Koncertā piedalīsies soprāns Gunta Smirnova, mecosoprāns Doroteja Bīnerte, tenors Mihaels Mogls, basbaritons Rihards Millers, “Latvijas Radio koris”, kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” un diriģents Kaspars Putniņš. Koncertā skanēs oratorijas 1.,2. un 6. kantāte.