Šveices operzvaigzne Regula Mīlemane Liepājas koncertzālē veltīs skaistākās ārijas par Kleopatru
Kleopatras noslēpumainais, sievišķīgais un varenais tēls kalpojis kā iedvesmas avots māksliniekiem un komponistiem no baroka laikmeta līdz mūsdienu popkultūrai. Sestdien, 24. janvārī, plkst. 18.00 klausītāji Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" aicināti piedzīvot slavenākās baroka ārijas, kas veltītas Kleopatrai, kopā ar starptautiski atzīto baroka orķestri "La Folia Barockorchester" un kristāldzidro soprānu Regulu Mīlemani (Regula Mühlemann).
Koncertprogrammā skanēs baroka ārijas no “La Folia Barockorchester” un Regulas Mīlemanes kopīgi veidotā albuma “Cleopatra – Baroque Arias” (2017), par kuru soliste 2018. gadā saņēmusi “Opuss Klassik” apbalvojumu kā “Gada jaunā dziedātāja”.
Līdzās slavenajām Georga Frīdriha Hendeļa un Johana Adolfa Hases ārijām programmā skanēs arī vērtīgi jaunatklājumi no Alesandro Skarlati, Džovanni Legrenci un Antonio Vivaldi daiļrades. Šīs interpretācijas izpelnījušās arī daudzu mūzikas kritiķu atzinību.
“Mīlemanes šķietami bezpiepūles virtuozitāte izcili izpaužas Grauna ārijā “Tra le procelle assorto”, savukārt viņas melodiskā dziedāšana Hendeļa skaņdarbā “Se pietà” ir tikpat dziļi aizkustinoša kā jebkurai no izcilākajiem soprāniem, kas šo skaņdarbu ierakstījušas”, raksta Gramophone Magazine.
BBC Music Magazine rakstījis: “Mīlemane liek visam izklausīties viegli. Taču tā nav tikai virtuozitāte – viņas balss skaistums spēj apstādināt mirkli.”
Orests Silabriedis aicina piedzīvot neprātīgi skaistu Kleopatrai veltītu programmu
Šveices soprāns Regula Mīlemane ir viena no spilgtākajām savas paaudzes operas un koncertmāksliniecēm, plaši atzīta par savu kristāldzidro balsi un juteklisko interpretāciju. Klausītāji un kritiķi viņu augstu novērtējuši par lomām Vīnes Valsts operā, Berlīnes Valsts operā, “Teatro alla Scala”, un Zalcburgas festivālā. 2024./2025. gada sezonā viņa uzstājās kopā ar tādiem kolektīviem kā Bāzeles kamerorķestris, Vīnes simfoniskais orķestris, Beļģijas Nacionālais orķestris, “Utopia” orķestris Teodora Kurendzisa vadībā un “Balthasar Neumann” orķestris, ar ko operdziedātāja debitē Bēthovena “Missa Solemnis” un turpina uzstāties ar Štrausa un Mālera darbiem Eiropas prestižākajās zālēs. Regula Mīlemane ir “Sony Classical” ekskluzīvā māksliniece, un viņas ieraksti – tostarp “Cleopatra”, “Mozart II” un “Fairy Tales” – saņēmuši vairākas “Opus Klassik” balvas.
Kopš dibināšanas 2007. gadā “La Folia Barockorchester” baroka mūzikai liek jaunu kreativitātes latiņu, piešķirot tai mežonīgumu un vitālas krāsas. Tajā pašā laikā orķestra interpretācijās vērojama dziļa cieņa pret vēsturisko materiālu un vēlme atklāt baroka laikmeta emocijas mūsdienu klausītājam. Orķestris regulāri uzstājas prestižās koncertzālēs, tostarp Berlīnes un Ķelnes filharmonijā, Vīnes “Musikverein”, starptautiskos festivālos, kā arī sadarbojas ar ievērojamiem solistiem, piemēram, Regulu Mīlemani, Annu Prohāsku, Bedžunu Mehtu u. c. Orķestra ieskaņojumi mūzikas ierakstu nama “Deutsche Harmonia Mundi/Sony” paspārnē guvuši augstu atzinību, tostarp “Opus Klassik” balvu.
Koncertu “Kleopatra. Valdniece baroka gaismā” organizē SIA “Lielais Dzintars”. Tas tiek īstenots ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.