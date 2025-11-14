VDD rosina sākt kriminālvajāšanu pret Rosļikovu par etniskā naida kurināšanu
Valsts drošības dienests (VDD) šodien, 14. novembrī, rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret Rīgas domes deputātu Alekseju Rosļikovu par mērķtiecīgu naida un nesaticības izraisīšanu starp latviešiem un krieviem.
Dienests kriminālprocesu pret Rosļikovu uzsāka saistībā ar viņa izteikumiem šā gada 5. jūnija Saeimas sēdē, tobrīd Rosļikovam ieņemot Saeimas deputāta amatu. 5. jūnija Saeimas sēdē tika lemts par lēmuma projekta “Deklarācija par padomju okupācijas režīma noziedzīgi īstenoto rusifikāciju Latvijā un tās lingvistisko seku novēršanu” tālāku virzīšanu.
Toreizējais Saeimas deputāts Rosļikovs savā runā no Saeimas tribīnes iestājās pret šo deklarāciju, mērķtiecīgi paužot maldinošu informāciju par tās mērķi, proti, ka deklarācija it kā paredz pilnīgu aizliegumu publiskajā telpā un mājsaimniecībās runāt krievu valodā, kas neatbilst patiesībai. Rosļikovs pauda arī citus manipulatīvus izteikumus, kas vērsti uz neapmierinātības, aizvainojuma un protesta noskaņojuma veicināšanu Latvijā dzīvojošajos krievos pret Latvijas valsti un latviešu tautu. VDD vērtējumā Rosļikova runa kopumā bija vērsta uz naida un nesaticības izraisīšanu starp latviešiem un krieviem.
VDD rosina Rosļikovu saukt pie kriminālatbildības par Krimināllikuma 78. panta otrajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, t.i., darbību, kas vērsta uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu un ko veikusi valsts amatpersona.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.