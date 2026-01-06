Atklāta satraucoša informācija par Šveices bāru, kur Jaungada naktī gāja bojā 40 cilvēki
Šveices varasiestādes otrdien atzinušas, ka bārā, kurā Jaungada naktī ugunsgrēkā gāja bojā 40 cilvēki, pēdējos piecus gadus nav veiktas ugunsdrošības pārbaudes. Ugunsgrēkā bārā "Le Constellation" tika ievainoti 116 cilvēki, no kuriem 83 joprojām ārstējas slimnīcās. Puse no bojāgājušajiem bija jaunāki par 18 gadiem.
Prokuratūra secinājusi, ka ugunsgrēks, visticamāk, izcēlās, kad cilvēki, svinot Jauno gadu, pacēla gaisā šampanieša pudeles ar brīnumsvecītēm, no kurām aizdegās skaņu izolējošās putas uz pagraba bāra griestiem.
Lai gan 2016., 2018. un 2019. gadā tika veiktas pārbaudes, tostarp ugunsdrošības pārbaudes, periodiskas pārbaudes netika veiktas no 2020. līdz 2025. gadam, preses konferencē piecas dienas pēc katastrofas paziņoja Kranmontanas mērs Nikolā Fero.
Likums paredz, ka pašvaldības ugunsdzēsības dienestam jāveic ikgadējas pārbaudes sabiedrībai pieejamās iestādēs, norādīja Fero, atzīstot, ka viņš nezina, kāpēc pārbaudes netika veiktas.
Pašvaldības paziņojumā norādīts, ka tā atklājusi šo nolaidību, pārbaudot dokumentus, kas nosūtīti Valē kantona prokuratūrai. "Tiesa noteiks, kāda ietekme šādai kļūmei bija notikumu ķēdē, kas noveda pie traģēdijas. Pašvaldība uzņemsies pilnu atbildību, kā to noteiks tiesa," teikts paziņojumā.
Pašvaldība paziņoja, ka uzdos neatkarīgiem speciālistiem pārbaudīt visas sabiedriskās iestādes un aizliegs pirotehnisko ierīču izmantošanu telpās.
"Le Constellation" pieder Francijas pilsoņiem Žakam un Džesikai Moreti. Viņi arī pārvalda bāru. Pret pāri sākta kriminālizmeklēšana. Viņi apsūdzēti par netīšu slepkavību aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības un ļaunprātīgu dedzināšanu aiz neuzmanības.
"Le Constellation" tika nodibināts 1967. gadā. Pašvaldības dokumentos ir norāde, ka bāra pirmā stāva ietilpība ir 100 cilvēki un pagrabstāva - arī 100 cilvēki.
Saskaņā ar īpašnieku uzņemtajiem fotoattēliem 2015. gadā remontdarbu procesā, kam, kā norādīja pašvaldība, nebija nepieciešamās atļaujas, bāra griesti tika nosegti ar skaņas izolācijas putām.
Kāda bāra apmeklētāja uzņemts video, ko pirmdien demonstrēja Šveices raidorganizācija RTS, liecina, ka par aizdegšanās briesmām bija zināms jau pirms vairākiem gadiem. Jau 2019. gadā Jaungada svinību laikā bāra darbiniece brīdinājusi uzmanīties no putām, paceļot šampaniešu pudeles ar brīnumsvecītēm.
Vidējais ugunsgrēkā bojāgājušo vecums ir 19 gadi. Astoņi no bojāgājušajiem bija jaunāki par 16 gadiem. Lai gan lielākā daļa no nogalinātajiem ir Šveices pilsoņi, starp bojāgājušajiem ir arī deviņi Francijas un seši Itālijas pilsoņi.
"No šīs traģēdijas varēja izvairīties" un "no tās vajadzēja izvairīties, izmantojot profilaksi un veselo saprātu," pirmdien uzsvēra Itālijas vēstnieks Šveicē.
Šveicē piektdien izsludināta sēru diena.