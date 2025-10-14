VDD apstiprina: Rosļikovam bijusi atļauja izbraukt uz Igauniju, taču viņš aizturēts un nosūtīts atpakaļ
Rīgas domes deputātam Aleksejam Rosļikovam ("Stabilitātei") bijusi Valsts drošības dienesta (VDD) atļauja šonedēļ apmeklēt Igauniju.
VDD apliecināja, ka šogad 9. jūnijā sāktajā kriminālprocesā Rosļikovam joprojām ir piemēroti vairāki drošības līdzekļi - liegums izbraukt no valsts un aizliegums mainīt dzīvesvietu. Rosļikovs likumā noteiktajā kārtībā no VDD saņēma atļauju no 13. oktobra līdz 15. oktobrim izbraukt uz Igauniju. Par šo faktu VDD informēja Igaunijas kompetentās iestādes, apstiprināja dienestā.
Pagājušajā nedēļā tika paziņots, ka Tallinas pašvaldības vēlēšanās no parlamenta opozīcijā esošās Centra partijas kandidējošā Olga Ivanova organizē visu trīs Baltijas valstu pārstāvju tikšanos, lai runātu par krievu situāciju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Viens no uzaicinātajiem bija arī Rosļikovs. Ivanova iepriekš stāstīja, ka tikšanās ideja radusies sarunā ar Rosļikovu. No Lietuvas uz tikšanos tika uzaicināts vairākkārt notiesātais Antans Kandrots.
Pirmdienas pēcpusdienā Rosļikovs sociālajā medijā "Facebook" paziņoja, ka bija ceļā uz tikšanos ar kolēģiem, bet viņu apturēja Igaunijas policija, kur likumsargi viņu informēja, ka viņam ir aizliegts ieceļot valstī.
Saskaņā ar Igaunijas Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju Rosļikovam ir noteikts ieceļošanas aizliegums līdz 20. oktobrim. Policijas un robežsardzes departamentā apstiprināja, ka tās darbinieki ir aizturējuši Rosļikovu un pārbaudījuši viņa dokumentus. Tā kā viņam nav tiesību ieceļot Igaunijā, viņš tiks nosūtīts atpakaļ uz Latviju.
Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma" vēstīja, ka līdzīgu pagaidu liegumu Igaunija noteikusi arī citiem "Stabilitātei" deputātiem - Svetlanai Čulkovai, Nataļjai Marčenko-Jodko un Igoram Judinam.
Tāpat ziņots, ka šogad jūnijā VDD sāka kriminālprocesu pret Rosļikovu. Kriminālprocess sākts, izvērtējot Rosļikova izteikumus 5. jūnija Saeimas sēdē, kā arī citas pēdējā laika aktivitātes.
Savukārt šogad 16. jūnijā VDD aizturēja un nopratināja Rosļikovu. VDD arī veica kriminālprocesuālas darbības četros ar Rosļikovu saistītos objektos.
Savukārt septembra vidū VDD iepriekš sāktā kriminālprocesā veica Rosļikova ("Stabilitātei") un viņam piederošās automašīnas kratīšanu.
VDD jau vairākkārt ar partijas "Stabilitātei!" vadītāju ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot par paredzēto kriminālatbildību noziedzīgu nodarījumu veikšanas gadījumā.